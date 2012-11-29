〔香港个股〕港交所寻求配售总值8亿美元新股--销售文件

路透香港11月29日电---据路透周四获得的销售文件显示,港交所(0388.HK)拟按每股116.1-119港元,配售新股筹资约8亿美元.

销售文件显示,是次筹资所得款项部分将用于支付收购伦敦金属交易所的费用.配售价较港交所周四收市价124.8港元,折让4.6-7.0%.

稍早港交所公布,其以22亿美元收购伦敦金属交易所(LME)的计划,已经获得英国金融业管理局的批准,至此监管条件已达成.预计收购计划于12月6日或前后生效.[ID:nSH0121377](完)

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