〔香港汇市〕金管局向银行体系注资38.75亿港元,以遏港元强势

路透香港11月29日电---据路透报价资料HKMAOOC显示,香港金融管理局(HKMA)周四向银行体系注资38.75亿港元,因港元兑美元HKD=汇价触及强方兑换保证.

由于资金涌入新兴市场,以及中国经济看好,令港元在内的货币受到追捧,金管局按照联系汇率制度,于10月20日起数度进场买美元,释出港元.这也是金管局2009年12月后重启干预.

本地时间17:17时,港元兑美元HKD=D2报7.7500/01,持平强方兑换保证水平7.75;在最近一次注资后,银行体系总结余在12月3日将上升至1,878.54亿港元.

根据香港现行的联系汇率制度,港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元.金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时,从持牌银行买入美元;当触及7.85港元的弱方保证时,会卖出美元,从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)

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