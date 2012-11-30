〔香港汇市〕金管局向银行体系日内三度注资共88.58亿港元,遏港元强势

路透香港11月30日电---据路透报价资料HKMAOOC显示,香港金融管理局(HKMA)周四于纽约时段再度向银行体系注资30.45亿港元,以遏制港元强势.这使得11月29日单日内金管局共入场三次,总注资88.58亿港元.

金管局昨日在亚洲时段已两次入场买美元、卖出港元,计58.13亿港元.

由于资金涌入新兴市场,以及中国经济看好,令港元在内的货币受到追捧.自10月20日以来,金管局多次入市干预港元汇价,至今总共释出约441.84亿港元(约57亿美元).这也是金管局2009年12月后重启干预.

本地时间上午7:59时,港元兑美元HKD=D2报7.7500,持平强方兑换保证水平7.75;在最近一次注资后,银行体系总结余在12月3日将上升至1,928.43亿港元.

市场人士指出,资金持续流入,部分原因可能是国际投资者需要买进港元以认购中国人保集团(1339.HK)的香港首次公开发售(IPO),人保香港IPO筹资高至35.9亿美元,为本地两年来最大宗新股集资活动.此外,人民币继续走强,亦令港元资产变得吸引,因为不少本地企业的业务位于中国国内.

根据金管局资料,在美国首轮QE后,金管局在2008年9月至2009年12月间,共向市场注资6,461.87亿港元,令到银行体系总结余由2009年8月的46.99亿港元大幅增加至2,645.67亿港元.

根据香港现行的联系汇率制度,港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元.金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时,从持牌银行买入美元;当触及7.85港元的弱方保证时,会卖出美元,从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)

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