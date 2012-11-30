《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月30日

路透香港11月30日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7493港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收高36.71点或0.28%,报13,021.82点.美国政界人士就财政悬崖磋商发表相互矛盾 的讲话,使股市走势震荡. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 210.580 0.78 22582 16.318 -0.38 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.480 -1.23 26846 3.249 -0.05 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 56.740 -0.09 157153 87.939 -0.47 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 43.820 0.25 52812 22.638 -0.05 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 131.230 -0.05 32134 10.169 -0.30 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 104.510 0.07 14652 8.099 -0.26 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 50.700 1.40 387503 78.578 1.19 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 53.980 -0.95 23089 4.183 -0.17 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 15.500 0.52 72227 12.011 -0.07 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 15.260 0.13 70068 11.825 0.05 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 33.010 1.32 8939 6.395 0.08 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 22.110 -1.07 4288 3.427 -0.39 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 16.970 -1.16 2807 1.315 -50.00 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.360 -0.84 43923 0.366 -1.14 (完) --整理 李珊珊