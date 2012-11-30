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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 08:53 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月30日

路透香港11月30日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7493港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周四收高36.71点或0.28%,报13,021.82点.美国政界人士就财政悬崖磋商发表相互矛盾
的讲话,使股市走势震荡. 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  210.580    0.78      22582            16.318      -0.38
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.480   -1.23      26846             3.249      -0.05
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   56.740   -0.09     157153            87.939      -0.47
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.820    0.25      52812            22.638      -0.05
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  131.230   -0.05      32134            10.169      -0.30
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  104.510    0.07      14652             8.099      -0.26
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   50.700    1.40     387503            78.578       1.19
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   53.980   -0.95      23089             4.183      -0.17
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.500    0.52      72227            12.011      -0.07
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.260    0.13      70068            11.825       0.05
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   33.010    1.32       8939             6.395       0.08
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.110   -1.07       4288             3.427      -0.39
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.970   -1.16       2807             1.315     -50.00
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.360   -0.84      43923             0.366      -1.14  (完)

  --整理 李珊珊

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