《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月30日

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
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路透香港11月30日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7493港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收高36.71点或0.28%,报13,021.82点.美国政界人士就财政悬崖磋商发表相互矛盾 的讲话,使股市走势震荡. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 210.580 0.78 22582 16.318 -0.38 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.480 -1.23 26846 3.249 -0.05 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 56.740 -0.09 157153 87.939 -0.47 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.820 0.25 52812 22.638 -0.05 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 131.230 -0.05 32134 10.169 -0.30 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 104.510 0.07 14652 8.099 -0.26 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 50.700 1.40 387503 78.578 1.19 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 53.980 -0.95 23089 4.183 -0.17 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 15.500 0.52 72227 12.011 -0.07 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 15.260 0.13 70068 11.825 0.05 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 33.010 1.32 8939 6.395 0.08 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.110 -1.07 4288 3.427 -0.39 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.970 -1.16 2807 1.315 -50.00 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.360 -0.84 43923 0.366 -1.14 (完) --整理 李珊珊
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短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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