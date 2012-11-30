《香港报摘》--经济日报11月30日

* 要闻版头条:

--购伦敦金属交易所(LME)开绿灯,港交所速集62亿港元,配售新股半小时即足额.

* 其他:

--人保集团(新上市编号(1339.HK))昨完成公开招股,根据市场消息,料可成为今年新股"三冠王",除了集资额及冻资额为今年新股高外,也有望以逾6万份的认购人数,成为最受散户欢迎的新股.

--继传出拟沽售平保(2318.HK)股权的意向后,昨天市传汇丰(0005.HK)(HSBA.L)欲出售上海银行股权,余下的交行(3328.HK)(601328.SS)>权益自然成为市场紧盯之处.汇丰亚太区行政总裁王冬胜昨出席一论坛后派定心丸,指与交行是良好的合作伙伴,集团在中国的策略没有改变.

--强积金(MPF)"半自由行"实施刚好一个月,据积金局的最新统计,首半个月仅约8,000宗转移申请,占可行使选择权的总数比重0.33%,反应远较预期差.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 曾祥进

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