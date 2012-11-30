《香港报摘》--信报11月30日

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
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* 要闻版头条:
--港交所(0388.HK)天价收购伦敦金属交易所(LME)的交易,昨日刚获准,港交所随即进行上市以来首次配售.市场盛传,认购投资者包括内地主权基金中投及港交所单一最大股东特区政府.
* 其他:
--有报导指称汇丰(0005.HK)(HSBA.L)欲出售所持的上海银行8%权益,以提升资本比率,建银投资有意收购.汇丰银行亚太区行政总裁王冬胜表示,该行资本充裕,毋须为增资而出售股权,但未有对出售上海银行股权的传闻置评.
--香港总商会一项调查发现,逾六成受访公司认为,明年经济会增长2-4%,与商会预测的2-3%相若.多达三分之二的公司表示,会在明年度加薪.
--经销Nike及Adidas等国际及国内体育用品品牌的宝胜(3813.HK)截至9月底止全年收入增10%,但受累于同期收购合并、新增分店,以及银行利息水平上升等因素,全年转盈为亏损0.4亿美元.
--房委会资助房屋小组主席黄远辉指出,楼价自现水平回落两成才合理;中文大学全球政治经济社会科学硕士课程兼任讲师黄元山亦警告,随着美国经济复苏,香港离加息时间愈来愈近. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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