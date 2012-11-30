《香港报摘》--其他报纸重要消息11月30日

* 明报:

--金朝阳(0878.HK)宣布,以8.59亿港元向赌王何鸿燊四太梁安琪等相关人士,购入尖沙嘴诺士佛台10号全幢,尺价约10,284港元, 为该公司今年首个购入的商业项目.

* 星岛日报:

--远东发展(0035.HK)董事总经理孔祥达表示,未来数年将是物业发展的收成期,料每年推售住宅之市值最少20亿港元.

--中原区域营业经理黎宗文透露,沙田第一城出现屋苑首宗买家印花税(BSD)易手,交易为36座高层单位,面积389方尺,最新以309万港元沽出,由一名内地用家承接,平均尺价7,943港元.

* 苹果日报:

--中国南车(1766.HK)(601766.SS)公布,与母公司共同出资成立的南车财务,近日获得中国银监会批准开业,注册资本10亿元人民币.

--熔盛重工(1101.HK)主席陈强表示,未来一年造船业仍处于低潮期,但不会再往下跌.他又指,全球贸易量若不回升,航运业也不会好景, 造船业仍会受制.

* 东方日报:

--香港交易所(0388.HK)于周四收市后公布配股集资.有消息表示,港交所或会基于政治敏感考虑,尽量避免由中投公司直接认购,但其他中资机构则可参与认购.

--受外围经济拖累,渣打(2888.HK)下调今、明两年香港经济增长预测,分别至百分之1.5及3.4,减幅为0.3个百分点及0.4个百分点,并料消费物价指数将于明年回升,通胀将是香港经济值得关注的问题.

--有消息指汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)有意退出南韩的零售银行业务,并出售手上持有的上海银行股份.汇丰亚太区行政总裁王冬胜证实该行正检讨其韩国业务,但指出售上海银行的讲法纯属谣言,对此他不作评论.

* 文汇报:

--长江生命科技(0775.HK)宣布,斥资1.5亿澳元(约12亿港元)向澳洲上市公司Ridley Corp Ltd.收购澳洲最大制盐商Cheetham Salt Ltd.,预期明年2月底前完成交易,收购有待新西兰海外投资办事处审批.

--富邦香港消费金融部主管谷祖明表示,该行会集中推出以最优惠利率定价的按揭(P按),并计划于明年初,将其P按计划由现时之P减3厘,下调至P减3.1厘,即实际利率幅度由2.25厘减至2.15厘.

* 大公报:

--招商局集团即将进军另类投资业务, 新成立的招商局资本国内营运总部设于深圳,而国际运营总部设于香港,目前资产管理规模近200亿元人民币.

--周大福(1929.HK)宣布,现年87岁的郑裕彤,将退任公司非执行董事,但留任名誉主席,自12月1日起生效. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/黄凯

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