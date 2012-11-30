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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 12:08 BJT

更正:〔香港股市〕开高且有望连续第三个月录得升幅,中华煤气上涨

(更正:因英文原文错误,应为连续"第三个月"录得升幅,非"第二个月")

路透香港11月30日电---香港股市周五开盘上涨,受助于中华煤气(0003.HK)上扬1.4%;指标恒生指数有望连续第三个月录得月度升幅.

恒生指数.HSI开盘涨0.1%,报21,949.4点.恒生国企指数.HSCE亦上涨0.1%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 于春红

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