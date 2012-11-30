更正:〔香港股市〕开高且有望连续第三个月录得升幅,中华煤气上涨

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
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(更正:因英文原文错误,应为连续"第三个月"录得升幅,非"第二个月")
路透香港11月30日电---香港股市周五开盘上涨,受助于中华煤气(0003.HK)上扬1.4%;指标恒生指数有望连续第三个月录得月度升幅.
恒生指数.HSI开盘涨0.1%,报21,949.4点.恒生国企指数.HSCE亦上涨0.1%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 于春红
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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