〔港报社评〕大增居屋入息上限,政府未量力--经济日报11月30日

房委会昨将居屋白表家庭月入上限大幅上调至40,000港元,争议甚多,因此举无异将逾75%家庭纳入资助房屋范围,港府难有足够资源应付,新限额便显得太宽松.港府欲助市民安居固可理解,惟要治本,关键仍是理顺楼价.

房委会有此判断,因当局在2010年5月调整公式,在计算准买家置业能力时,将首期比例由30%调低至10%,令资金较紧的年轻人亦可买居屋,惟降低首期却令供款负担大增,须相应调高入息限额;加上香港楼价指数在这两年半内大升近45%,故得出白表家庭月入上限要调高至40,000港元的结果.

然而,在现实环境下,只要支付30%首期,月入40,000港元的家庭明显有能力供约400万港元楼价的私楼单位,可在私人市场圆置业梦.香港的社会资源与公帑珍贵,应花在刀口上,以帮助社会上最需要帮助的一群,资助房屋福利是否要扩至几近人人有份,必须深思.而且政府亦根本无足够资源,在合理时间内满足因门槛放宽而暴增的需求.

港府欲以放宽居屋入息限额,让更多市民可置业安居,尤其减低年轻人怨气,此初衷非不可理解.惟从社会整体利益与港府承担能力来衡量.归根究柢,香港楼市的根本问题是近年楼价升势过急,脱离不少市民的负担能力,港府若以大增居屋入息上限回应问题,则是治标不治本.港府应做的是设法理顺楼市,一方面以短期措施遏抑楼价升势,另一方面从中长期增加住宅与土地,让楼价逐步走向符合市民负担能力的合理水平,才是治本清源之道. (A10)