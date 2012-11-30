〔港报社评〕遏抑楼市需求不如改变期望--信报11月30日

10月底,政府推出加强版的特别印花税和针对以投资为主的买家印花税后,物业市场早前炽热的交投情况虽然明显降温,但价格却没有多大回落,市场基本呈现胶着状态.有实力的业主大多拒绝大幅减价卖楼,而置业者亦不愿意支付额外交易费用买楼,因而交投淡静.

不过,在市场游资充斥、通胀预期上升,以及低息环境长期持续至少到2015年的情况下,地产市道仍然备受看好.继月初有大型发展商以高价抢地后,日前将军澳一块住宅地和九龙湾一块商贸地,亦均以同区创新高价批出,反映地产发展商无惧双辣招,对香港地产的后市仍然看好.

主要的原因,就是未来几年的土地和新楼单位供应仍然不足,而政府至今推出的房屋措施,不独没有解决供应问题,反而增加需求,在供不应求而货币不断贬值的情况下,资产有价,地产市道的前景,又怎会不被看好.

要遏抑楼价上升,限制需求的行政措施如加征印花税、买家税或提高按揭成数,只能有短暂效应,将需求延期押后.只有将楼市的住屋需求和投资需求严格区分,才可改变市场期望,为以住屋需求为主的公营房屋及私营房屋的中下价楼宇降温.

除了增加土地供应,包括改变市区的工业用地用途,即时增加兴建私人住宅单位的土地供应外,最直截了当的做法,就是改变居屋的定价政策,改与家庭收入挂.如此一来,未来出售的居屋都不会超逾200万港元,在理性预期下,便无须要在现阶段急于高价抢购二手居屋,而所谓提高白表免补地价购二手居屋申请入息限额,也就多此一举了.(A02)