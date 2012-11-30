〔港报社评〕九巴加幅太大,必须推动重组--文汇报11月30日

继去年5月平均加价3.6%后,九巴昨日以工资及油价上升、营运亏蚀为由,再向运输署申请加价8.5%.九巴近年确实面对沉重的经营压力.随着香港铁路网络覆盖率不断扩大,九巴载客量不断下跌,而油价及薪金的加幅也不断上升.然而,将九巴亏蚀的原因都归咎于外围因素也与事实不符.九巴不断使用财技将赚钱业务分拆上市,例如RoadShow去年的盈利足有8千多万元;再如九巴多幅车厂用地亦相继用作发展地产项目,并分拆多间地产公司经营.这些庞大的收益本应用作弥补九巴的亏蚀,但最终却成为了财团的生财工具.

九巴将赚钱项目纷纷分拆上市,令九巴缺乏周边业务收益帮补,导致财政压力日重,却以亏蚀为由要求当局每年批准其大幅加价申请,并无道理.当局应对申请严格把关,不但要将通胀、市民承担能力、经济环境等因素充分考虑,防范出现公营事业的加价潮,而且更应将九巴的周边业务收益也一并考量,以厘定出一个合理的加幅.

九巴400条巴士路线中,有7成约280条线处于亏蚀状态,过去九巴提出取消某些路线时,总遇到地区团体及居民的激烈反对,担心影响出入方便,令建议最终石沉大海.路线重组问题一日未能解决,九巴将难以扭转亏蚀,并会带来各种社会成本如环保、资源浪费等.为此,当局应承担更大的协调责任,对于某些乘客量不足路线,当局应主动与区议会及居民团体商议,在取消巴士线后,可调拨其他交通工具如专线小巴等代替,减轻对区内居民的影响,以争取社会支持重组工作. (A06)