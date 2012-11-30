〔港报社评〕僭建余波持续燃烧单向沟通罪魁祸首--明报11月30日

特首梁振英山顶大宅僭建风波未能终结,主要由于一些疑点未澄清,屋宇署与梁振英只以书面答覆传媒查询,不肯面对传媒提问,解答疑团,这种”单向沟通”,不可能释疑,反而予人有操控资讯,以图淡化事态的联想.传媒追访梁宅僭建,只求真相,因为涉及行政长官的诚信问题,也涉及屋宇署是否不偏不倚、依法办事,关乎能否维持良好管治的核心关键;当事人和部门不够开诚布公,对梁振英、屋宇署以至社会都无好处.

梁宅僭建事件发展至今,传媒并非吹毛求疵,事件持续燃烧,很大程度是梁振英的应对失措所致.昨日,行政会议召集人林焕光回应提问时,认为梁振英应慎重考虑,应否或如何作出一次清晰确切的交代,尤其涉及诚信方面,如果问题不弄清楚,担心会打击他的管治威信.至于屋宇署使梁宅僭建复杂化,公信力备受质疑,也与屋宇署坚持与传媒单向沟通有关.

近期,政府以电视台的公共时段宣传政策,另外还耗费公帑,在报章刊登广告,解释政策,这类宣传若是以政府保持与传媒双向沟通为前提,则可发挥补充的作用,但若以此取代政府与传媒的双向沟通,则是本末倒置.以梁宅僭建为例,看到政府处理与传媒的互动,全面退却,只玩书面答问,做单向沟通,使僭建事态恶化,已经有目共睹;若政府的传媒政策都仿效这次做法,则香港整体管治会出现重大问题.就此,梁振英政府要保持警惕,切勿一错再错. (A04)