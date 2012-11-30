〔港报社评〕公布顾问报告,众议发牌政策--星岛日报11月30日

免费电视发牌攻防战愈演愈烈,单是针对电视台节目连日攻击潜在对手,通讯事务管理局已经收到4万多宗投诉.可是,除了增添选择的大方向外,公众目前对事件仍很缺乏资料,去了解电视台和申请人的唇枪舌剑.

现有两家免费电视台力陈增发牌照的不良副作用,并且威胁司法覆核政府发新牌.当中亚视举当年佳艺电视台倒闭为例,指香港市场容纳不下三家免费电视台;无线电视亦指出电视广告市场饱和,增发牌照可能会导致缩减投资的恶性竞争.

由2009年底开始有公司递交申请免费电视牌照,至今差不多3年,立法会昨日通过动议,要求政府最迟在明年3月底前,作出发牌决定.不过,最后能否成事,却不是立法会所能决定,原因是这一动议并无约束力,而政府无论发牌与否,都可能面对司法覆核官司,只好一拖再拖.

大部分市民原则上赞成开放竞争来提高电视节目质素,讨论至此往往即原地踏步.两家现有电视台提出的质疑,虽然有自保成分,不过仍然有讨论价值.例如:香港广告市场能否承托五家免费电视台生存?如果发牌,应只发多一个、两个,还是全部三个牌?当局最初发表三家申请人的未来6年投资预算,有的只是数亿元,背后是否意味打算以低成本制作来抢广告,会否因广告收益摊薄导致竞相缩减投资?

广管局曾经委托独立顾问公司研究三宗申请,要是当局能够公布顾问报告的内容,有助社会深入讨论和监察,确保任何增发牌照的安排,能够达到优质竞争的原意,避免出现恶性竞争的反效果. (A04)