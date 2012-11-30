〔港报财经评论〕内房自救也获救--信报11月30日

内房自救也获救 /习广思

目前流入香港的到底是不是热钱?热钱的特点是出入迅速,近期流入新兴市场及港股的可能是长钱,即外资可能开始增持.如果热钱只因近期新股集资而泊港,或因企业发债而令港元需求增加,在市场气氛未转冷下,资金对港元需求仍在,对股市也有支持作用.如果热钱流入原因是中国经济见底,人民币持续升值,加上中国未有冷却升值预期的言论,资金流入觊觎人仔也非没可能.金管局再度入市,资金仍然恋栈港股市场,股市派对尚未结束.港股受到A股及外围因素带动,呈上落格局.中国内地A股再寻底,跌到心死为止,但港股适逢期指结算,区内资金带动造好,看好的投资者挟仓带动汇控(0005.HK)、中移动(0941.HK)及内银股,恒指再试22,000点,收报21,922点,上升213点.大市成交额544亿港元,沽空比率8.1%.

汇控出售资产消息频现,股价反而升上高位,及至恒生(0011.HK)也有可能出售兴业股权的揣测,外资进攻中国内地金融似乎单打独斗,摆脱过去入股或合作模式.砖头有价,中港地产股热炒,多只股份股价见一年新高.不过,资金轮动持续,但钱作怪的结果是,股份暴升暴跌.京信通信(2342.HK)率先大跌,昨日创维(0751.HK)因业绩逊预期也告跌,六福(0590.HK)则因一份稍胜预期的业绩而急升,味千(0538.HK)、宏华(0196.HK)、方兴(0817.HK)、耀莱(0970.HK)等公司在大成交下急涨.所有”沽空中国”、”硬着陆”的看淡的投资者都开始收声,中国”硬着陆”最大风险之一是内房资金链断裂,如今内房经历了洗牌难关后,强者只会愈强,弱者继续挣扎,但资金危机过后,内房已经由谷底翻生.

内房回稳具有标志性,因为内房是整个硬着陆论调的核心,也是第一个在调控下陷入谷底的行业,走前整个经济大半年,意味着中国经济明年下半年有回升可能.恒隆地产(0101.HK)主席陈启宗对楼市再有妙论,形容香港地产市场如”饿狗抢屎”格局,当15家地产商一齐抢地,个个牛高马大,那块地变成屎,岂会是好东西?饿狗抢食或者是真的,是不是屎则真见仁见智,抢不到或者是屎,抢得到可以是宝,言谈间不无怨怼.但今时今日发展商要食大茶饭,战场在中国内地.近两年内房是弱肉强食的世界,中国调控之下,强势愈吃愈强,但经过年中的洗牌后,如今进入后洗牌时期.(B02)

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金价看好情绪受损 /苏子

前晚美国入市后,英镑兑美元虽然可以进一步下挫,但跌至10天SMA支持附近便已止跌回升,小时图更呈现V形反弹的利好形态.不过,昨天英镑兑美元却未见承接此良好反弹势头,进一步突破50天SMA的1.6050阻力位,汇价仅升至1.6030附近已遇上严峻阻力,故汇价若未能在昨晚进一步破关而上并高收,预料10天SMA支持稍后势必再次面临考验.留意昨天英镑兑美元的10天SMA已升越20天SMA,故短期技术走势反映汇价继续上升的机会较高.不过,目前汇市的走势主要受到市场避险情绪所影响,故昨天平均线所出现的利好讯号参考作用不高,投资者反而小心汇价稍后一旦跌破10天SMA支持后会出现急跌的情况,从而令到上述平均线所出现的利好讯号变为令投资者输钱的陷阱.短线而言,英镑兑美元要显着突破50天SMA阻力收市,才可看高一线.

欧罗兑澳元的升势自本月中旬开始一直受制于200天SMA关键阻力,如稍后汇价仍乏力升越此阻力收市,反而更以大阴烛回落至20天SMA的1.2320支持以下,预料对欧罗兑澳元后市的走势将构成非常负面的作用,届时汇价将有较高机会跌破本月13日所造的1.2151低位,并考验今年8月2日的1.1597低位升至上月5日的1.2823高位的61.8%调整目标,即1.2065关键支持及1.20心理关口.

前天黄金兑美元曾于5分钟自1,735水平以上急挫至1,710水平,随后进一步跌至1,705.50低位才能止跌回稳.但黄金兑美元经过此急挫后,已经破坏了不少看好者的乐观情绪,因此,稍后黄金兑美元若再下试前天的1,705.50低位,估计将进一步跌破,并触发大量对黄金信心不足者的止蚀沽盘入市的机会甚高.若出现上述情况,预料100天SMA支持将岌岌可危,届时跌破的可能性不容抹煞.(B07)