〔港报财经评论〕铁路基建股启动引擎--经济日报11月30日

铁路基建股启动引擎 /林瑞芬

恒指昨升0.99%至21,922收市,高见21,996,守稳50天线21,329,料最终突破挑战22,000,反覆上试23,000.港汇续走强,金管局再向银行体系注资38.75亿港元.市场资金充裕,难免引来公司伸手.港交所(0388.HK)收购LME获英国金融业管理局批准后,昨即有消息指公司拟以每股116.1港元至119港元发行新股,最多集资8亿美元,相信为应付收购.港交所昨收124.8港元,配股折让4.6%-7%不算多,但毕竟配售的金额较大,股价料需时消化.综观近月,内房股强势.据统计,整体于年初至今升56%,恒指不过是近20%,已追踪分析过部分,不欲再详评.惟从昨日个别内房股抽升得快,从高而回,如连日被炒升的中渝置业(1224.HK)先升后跌,揣测有部分大户开始”食糊”,有些风高浪急.中线投资论上车,宜稍等,不宜现价高追.

现象而论,从券商深度发掘埋二、三线股,美银美林及花旗均发表报告看好,显示内房股整体已全面牛势,此行业最能反映的是中国内地经济现况,内房股H股受外资热烈追捧,某程度来讲折射了看好中国经济的看法.相对之下,A股在相对低迷,未能当经济晴雨表形势明显.且看新华社11月29日发文称:”股市跌跌不休,悲观情绪蔓延.”报道援引多位市场人士观点称,经过近年股市起伏后,投资者可能会更加淡定,未来市场不会出现崩盘式下跌,而有可能是更为让人难受的”温水煮青蛙”式下跌.外资看怕不会太有耐性煮蛙,故煮住H股先.A、H股惟有暂时分开看,H股续强,A股弱势耐心等修正.上证昨收报1,963,跌10点.

H股中的强者愈强选择,除内房股外,必定是铁路基建股,且见股价在10月急抽升完一轮后,本月在高位窄幅横行为主.技术派而论,即以时间取代幅度,不会大跌,年底前,随时再发力一抽,以令基金成绩表更好看.据闻一年一度之铁路工作会议将召开,以确定2013年铁路基建计划投资金额,这或为铁路基键股的再推升力.较早前,曾传过铁道部暂定2013年全国铁路的基本建设投资计划为5,300亿元人民币,略高于2012年年初计划的5,160亿元人民币规模.(009)

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高盛:国指明年见12,500 /余少文

上证综合指数要重上2,000点仍需努力,但国企指数则结束三连跌,高盛证券更将国指明年底目标价订为12,500点,指数潜在上升空间达19%,但仍然认为A股吸引力更大,明年应该可以跑赢H股.A股昨日先升后跌而录得四连跌,国企指数亦受A股下跌影响,全日升幅只有88点或0.9%,收10,488点,成交额只有101亿港元,但有三分二主板H股随大市造好.而红筹指数升55点或1.3%,收4,352点,内房股仍然是领涨行业,部分更见一年高位.高盛昨日一份报告指出,经济增长反弹是亚太区2013年主题,并维持中国市场在投资比例中高比重,以及将国指2013年底目标价订为12,500点,目标预测PE为10.3倍.

报告解释看好中国市场原因有三个:一是中国2012年GDP升幅降至7.6%后,2013年和2014年GDP会回升至8.1%和8.4%,周期性下跌所带来的不明朗因素可以结束,通胀在控制下,中国内地有足够政策空间来缓冲潜在的增长震荡.二是企业盈利经过2012年零增长后,2013年和2014年盈利可恢复增长至分别9%和11%.三是估值吸引,市场目前PE和PB分别为9.7倍和1.4倍,剔除银行股后的预测PE和PB后则为12倍和1.6倍.所以在综合盈利增长及适度重估PE至10.3倍后,将国指目标价订为12,500点,预测息率3厘.

记得高盛在9月一份报告中,曾将国指未来12个月目标价订为11,400点,沪深300指数12个月目标为2,700点,由于手头上没有详细资料,不敢讲高盛过去两个月有否已上调目标价,若然期间没有修订目标,则今次是上调目标价.至于跟高盛关系密切的中国内地证券商高华证券昨日一份A股报告,将沪深300指数明年底目标订为2,750点,反映证券商继续看好中国市场股份.高华报告提及中国内地明年经济增长回升至8.1%,通胀在上半年处于3%以下的可控水平,下半年会高于3%,随着宏观经济温和复苏,企业盈利经过2012年的轻微增长1.2%后,2013年和2014年盈利增长可回升至9%和12.5%,故将明年目标价订为2,750点,以昨日收市价2,115点计算,潜在上升空间高达30%,预测PE10.6倍.但明年会以上半年表现最好,可先升至2600点,下半年才升至2,750点.报告解释,明年通胀压力有限以及投资者预期极低,只要经济企稳及反弹,基本面好的股份表现便可超过预期,故上半年表现会好过下半年.并且看好内房股、建材股、券商股、保险股、传媒股、食品饮料股,看淡煤炭股、钢铁股和化工股,涉及H股的A股只有安徽海螺(0914.HK)和新华保险(1336.HK),尤其后者更是上下半年都看好股份,海螺A股只看好上半年.(010)