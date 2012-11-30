《香港重要政经日程》--11月30日-12月7日

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
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=====================今日香港主要政经消息==========================
11月30日(周五)
-- 金管局公布10月货币计数.
-- 香港政府公布10月财政报告.
-- 中国水务(0855.HK)公布中期业绩.
-- 英发国际(0439.HK)公布中期业绩.
-- 沿海家园(1124.HK)公布中期业绩.
-- 镇科集团(0859.HK)公布中期业绩.
-- 香港食品投资(0060.HK)公布中期业绩.
-- 美亚娱乐资讯(0391.HK)公布中期业绩.
-- 壹传媒(0282.HK)公布中期业绩.
-- 银基集团(0886.HK)公布中期业绩.
-- 华信地产财务(0252.HK)公布中期业绩.
--10:00 奥普集团控股0477.HK股东特别大会.
--10:00 中国高精密(0591.HK)股东周年大会.
--10:00 现代乳业(1117.HK)股东周年及特别大会.
--12:00 美高梅中国(2282.HK)于澳门举行股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
12月3日(周一)
--09:00 哈尔滨电气(1133.HK)在哈尔滨举行股东特别大会.
--10:00 企展控股(1808.HK)股东特别大会.
--14:30 国美电器(0493.HK)股东特别大会.
12月4日(周二)
-- 港通控股(0032.HK)董事会考虑派发第三季中期股息.
--10:00 大洋集团(1991.HK)股东周年大会.
12月5日(周三)
-- 英皇证券(0717.HK)公布年度业绩.
--10:00 光星电子(2310.HK)股东特别大会.
--10:30 汇丰11月采购经理人指数.
--12:00 金山能源(0663.HK)股东特别大会.
--14:30 中海集运(2866.HK)上海举行股东特别大会.
--15:00 凤凰卫视(2008.HK)股东特别大会.
*12月6日(周四)
--12:30 香港特区行政长官梁振英至外国记者俱乐部午餐演说.
-- 普拉达(Prada) (1913.HK)公布第三季业绩.
--14:30 思捷(0330.HK)股东周年大会.
--14:30 玖龙纸业(2689.HK)股东周年大会.
--15:00 圣马丁国际(0482.HK)股东周年大会.
*12月7日(周五)
-- 香港公布11月外汇储备.
--10:00 天年生物(1178.HK)股东周年大会.
--10:00 中国数码信息(0250.HK)股东特别大会.
--11:00 中国源畅(0155.HK)股东特别大会.
--13:00 上海集优(2345.HK)于上海举行股东特别大会.
--14:00 中材股份(1893.HK)于北京举行股东临时大会.
--15:30 香港建屋贷款(0145.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
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短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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