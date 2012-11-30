香港已公布经济指标--2012/11/30

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
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时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年10月 零售值 +4.0* +9.4^ +23.0 2012年10月 零售量 +3.6* +8.5^ +15.0 2012年第三季 本地生产总值(GDP) +1.3 +1.2 +4.3 2012年10月 综合消费物价指数(CPI) +3.8 +3.8 +5.8 2012年10月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.3 +4.3 +5.2 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年8-10月 12月7-9月 11年8-10月 3.4% 3.3% 3.3% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年10月 贸易赤字/盈余 -42.7 -45.2 -23.1 -------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据. (完)
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短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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