〔香港汇市〕金管局密集入市干预,分析师称人保及港交所筹资料令港元续强(更新版)

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* 金管局本周密集入市

* 昨日一日三次干预

* 市场称集资市场热闹,支撑港汇

路透香港11月30日电---分析师周五表示,本周港元再度触及强方兑换保证,令金管局本周来四度入市,主要是因为近期市场有大型的集资活动如人保集团(1339.HK)及港交所(0388.HK)等,预料此将令港元保持强势,金管局仍有干预的压力.

继昨日亚洲时间两度买美元、卖港元后,金管局昨日在纽约时段再度向银行体系注资30.45亿港元,以遏制港元强势.这使得11月29日单日内金管局共入场三次,总注资88.58亿港元.此前金管局于周二注资31亿港元.

市场人士指出,资金持续流入,部分原因可能是国际投资者需要买进港元以认购此间发行的新股.此外,人民币继续走强,亦令港元资产变得吸引,因为不少本地企业的业务位于中国国内.

"IPO是香港吸引海外资金流入的重要工具,每次有大型的IPO,汇率就会有所波动,"海通国际策略师黄薰辉指出,今年1月(IPO)市场气氛好转时,港元也是向7.75走强.

中国人保集团的香港IPO将在今日定价,昨天截止认购,预计筹资高至35.96亿美元,为本地两年来最大宗新股集资活动;另外,港交所以每股118港元配售约10.8亿股新股,筹资多至77.5亿港元,以作为收购伦敦金属交易所(LME)之用.[ID:nSH0121419]

本地时间上午11:32时,港元兑美元HKD=D2报7.7501,贴近强方兑换保证水平7.75;在最近一次注资后,银行体系总结余在12月3日将上升至1,928.43亿港元.

大和资本市场高级经济师赖志文稍早也指出,由于港元在接近7.75已有一段时间,港汇市场流动性小,因此筹资需求出现即会触动干预.[ID:nSH0118345]

黄薰辉表示,随着中国宏观复苏带动企业盈利长,预料海外资金将会持续流入香港,也会成为支撑港汇的助力.

"内地的股市还有自己的问题,市场信心也不够...香港是国际化的市场,中国企业盈利增长预期较强,会有机构投资人持续进来,增加持股比重."

尽管A股市场依然不振,但作为内地企业指标的香港国企指数.HSCE自9月触及年内低点后持续回升,于11月2日触及半年来高点10,900点;本地时间上午11:30时,大涨1.44%至10,638.97点,恒生指数.HSI升0.64%至22,069.17点.

海通国际预估明年恒生指数目标在25,200,国企指数目标在12,600点.

由于资金涌入新兴市场,以及中国经济看好,令港元在内的货币受到追捧.自10月20日以来,金管局多次入市干预港元汇价,至今总共释出约441.84亿港元(约57亿美元).金管局上一轮干预行动止于2009年12月.

根据金管局资料,在美国首轮QE后,金管局在2008年9月至2009年12月间,共向市场注资6,461.87亿港元,令到银行体系总结余由2009年8月的46.99亿港元大幅增加至2,645.67亿港元.

根据香港现行的联系汇率制度,港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元.金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时,从持牌银行买入美元;当触及7.85港元的弱方保证时,会卖出美元,从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)

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