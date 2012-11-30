〔香港个股〕港交所加码配股并获香港政府捧场,盘中股价少幅下跌(更新版)

(新增更多细节、股价表现以及分析师评论)

* 港交所配股筹资加码至10亿美元,因市场反应热烈

* 香港政府称买入配售股份以维持其持股量逾5%

* 盘中一度跌逾2%,惟站稳于配售价之上

* 分析师称港交所收购LME相关融资规模符合预期

记者 雷美珍

路透香港11月30日电---按市值计全球第二大交易所--香港交易及结算所(0388.HK)加码配售总值10亿美元新股以应付收购伦敦金属交易所(LME)的计划,除了获得市场良好反应,亦获得其主要股东--香港政府入市支持,令该股今天股价小幅下跌,并站稳于配售价之上.

港交所周五公布,将按每股118港元,配售6,570万股新股,筹资77.53亿港元(折合约10亿美元);扣除发行成本后所得款项净额为77.09亿港元,将用于支付此前宣布收购LME计划的部分资金.

港交所发言人接受路透查询时称,"配售规模扩大,乃基于投资者对股份配售需求极殷,反应热烈."

根据路透此前获得的销售文件显示,港交所于周四收市后原计划配售约8亿美元新股,配售价每股116.1-119港元.由于市场反应良好,在开售后约半小时已经录得足额认购.[ID:nSH0121395]

最终的配售价118港元,较港交所周四收市价折让5.4%;是次配售的新股数目相当于扩大后股本5.71%.

这是港交所于2000年中上市以来首度配股集资.除了获得对冲基金等认购外,港交所的主要股东--香港政府亦入市支持,决定认购港交所381.08万股或价值4.5亿港元的股份,以维持其持股量在5.8%的水平.

政府发言人在一份声明中称,"政府所持有的所有股份会继续存放于外汇基金的策略性投资的资产内,以维持本港作为国际金融中心的地位."

港交所称,将向香港证监会申请批准新股上市及买卖,预期配售将于12月7日完成.配售代理为德意志银行(DBKGn.DE)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)及瑞银UBSN.VX,而中国国家开发银行[CHDB.UL]旗下国开证券担任港交所的财务顾问.

**新股尚未上板**

新股尚未上板,折价配股的消息对港交所今天股价未造成太大冲击.港交所盘中一度跌2.6%,低探121.5港元,惟站稳于配售价之上.

香港时间14:50,该股跌0.88%,报123.7港元;大市恒生指数.HSI则涨0.64%.

港交所早已宣布需要筹资来应付LME的收购计划,因此市场对于港交所在取得英国监管同意收购LME后马上进行配股集资,未感意外.而港交所此前已透过发行可换股债券筹资5亿美元,以减少银行借款比例.

瑞信分析师Arjan van Veen在报告中称,估计是次发行新股令港交所2013及14年度每股盈利造成3-5%的摊薄作用,但属该行预期之内,因为港交所的管理层希望提升负债比率至40-50%及维持派息比率在90%,故需要进行股本融资应付LME收购.

港交所以22亿美元收购LME的计划,已获得英国金融业管理局的批准,至此监管条件已达成.预计收购计划于12月6日或前后生效.

港交所于今年6月成功抢下拥有135年历史的LME,以拓展其商品期货交易渠道,从现时专注于股票交易作多元化发展,此举也配合全球最大的金属买家--中国市场的发展.港交所此前曾预期,收购LME于完成后第三年起可为提升公司盈利作出贡献.(完)

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