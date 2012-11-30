《离岸人民币综述》人民币汇债处在风头浪尖上,居高应思危

记者 李珊珊

路透香港11月30日电---中国经济基本面回稳以及迟迟未见央行干预人民币强势,市场大多预期离岸人民币股、债齐扬的态势还能再维持一阵子,不过,追高的风险也不宜忽略.

根据初步统计,11月点心债发行量达到约130亿元人民币,不计入6月的国债发行,将可能是今年发行量最大的月份之一.

即便一个月内涌进百多亿元的供给,交易员及分析师指出,二级市场反应还算正面,多数债券价格均现微涨.然而,值得注意的是,新债重点之一的建行伦敦(CCBL)价格<0#GB085877127=>近日略微下跌,是否意味着次级市场对于曲线下移的初级市场利率投下不赞成票,尚需观察.

分析师则认为,以目前点心债供给相对稀缺,以及人民币仍然走强下,点心债这波多头行情还没有结束,但不排除一旦人民币走势反转时出现修正.

"我们认为这一波多头还没有结束,"一上海大型证券公司固定收益分析师说,"这是因为人民币还在升值,而且下半年以来供给稀缺,也提供价格支撑性."

她认为,在离岸流动性未大幅改变,以及央行出手让人民币升值气氛降温前,离岸人民币债市高峰可期.

中银香港点心债指数.BCHKDIMSUMI周五报102.24,逼近去年年出现的历史高点102.98.该指数今年以来已上涨了6.4%;中银香港投资等级点心债指数.BCHKDIMSUMIG今年以来也涨了约1.75%.

欲浏览中银香港点心债指数一年来变化,请点选:(link.reuters.com/xub44t)

人民币兑美元即期CFXS=CNY周五仍在涨幅上限处难以动弹,价位随中间价微幅走升,市场净结汇状况不改,交易员认为涨停僵局惟有等央行解开.[ID:nSB2122693]

然而,随着明年股市气氛可能转佳,亦有分析师对于走强的债市价格提出"居高思危"的看法.

海通国际发布报告指出,债券市场收益率逼近五年低点,在风险与报酬率逐渐不相称,机构投资人弃债就股的机率正在攀升,将有部份资金流出债市,回流股市,令明年度债市热络、股市低迷的状况改变.

"今年1到10月初级市场美元及点心债几乎占了八成...香港IPO市场一向是股市转好时的集资王,今年IPO的量急剧萎缩,是不sustaiable,"海通国际策略师黄薰辉说,"投资人对股债的偏好会有所改,很多之前躲在次级市场的资金会回到股票."

根据海通国际报告,今年1-10月美元企业债发行金额为246.2亿美元(约1,908亿港元),点心债发行金额为1,524亿元人民币,相当于1,828亿港元;香港本地新股集资额仅488亿港元,在新股新债发行市场仅占11.6%.

香港已发行人民币债券列表.............................请点选: [ID:nSH0121373]

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选: [ID:nSH0118827]

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选: [ID:nSH0119713]

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 39,622.2 121

2. 渣打 18,631.5 72

3. 法巴 15,511.3 56

4. 中国银行 10,321.3 15

5. 德意志银行 6,988.5 27

**本周市场动态**

--南方东英资产管理公司旗下南方富时中国A50 ETF(2822.HK)(82822.HK)获准发行衍生权证(窝轮),预计最快于12月初推出,这将是香港首支发行窝轮的人民币交易所买卖基金(ETF).[ID:nSH0121047]

--离岸人民币市场利率走低,部分香港银行也开始下调人民币存款利率.大新银行(2356.HK)调降三个月以上高息人民币存款利率多数品种,调降幅度在0.10-0.20个百分点.[ID:nSH0121365]

--易方达资产管理(香港)有限公司表示,考虑申请更多的RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度,并看好中国债券市场,考虑发行更多固定收益商品.[ID:nSH0121087]

--以资产计中国第二大银行--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)在伦敦首次成功发行了10亿元离岸人民币债券,这是中资金融机构在伦敦市场上发行的首支离岸人民币债券.此前只有汇丰银行在伦敦发行过第一支人民币债券.[ID:nSB2113761](完)

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