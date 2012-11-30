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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 18:10 BJT

〔香港经济〕10月访港旅客按年升11.9%,其中内地旅客增20.6%

路透香港11月30日电---香港旅游发展局周五公布,10月访港旅客人数按年增长11.9%至424.4万人次,除了受内地市场增长带动外,长、短途市场的过夜度假旅客均有所增长.

10月来自中国内地的旅客人次增长20.6%至306.5万人次,占总访港人次72%.

旅发局同时公布,累计1-10月总访港旅客人次按年增15.8%至3,962万人次,其中来自中国内地则为2,839万人次,按年增23.8%.

旅发局今年设定访港旅客目标为4,400万人次.

香港10月零售业总销售值按年上升4%,而销货数量升3.6%,均较9月增速有所减慢;但政府发言人称,本地消费意欲在过去一年收入改善的支持下,大致平稳.[ID:nSH0121337](完)

--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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