〔香港经济〕10月访港旅客按年升11.9%,其中内地旅客增20.6%

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
路透香港11月30日电---香港旅游发展局周五公布,10月访港旅客人数按年增长11.9%至424.4万人次,除了受内地市场增长带动外,长、短途市场的过夜度假旅客均有所增长.
10月来自中国内地的旅客人次增长20.6%至306.5万人次,占总访港人次72%.
旅发局同时公布,累计1-10月总访港旅客人次按年增15.8%至3,962万人次,其中来自中国内地则为2,839万人次,按年增23.8%.
旅发局今年设定访港旅客目标为4,400万人次.
香港10月零售业总销售值按年上升4%,而销货数量升3.6%,均较9月增速有所减慢;但政府发言人称,本地消费意欲在过去一年收入改善的支持下,大致平稳.[ID:nSH0121337](完)
--记者 李珊珊; 审校 张喜良
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。