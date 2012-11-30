〔离岸人民币〕香港10月底人民币存款环比增1.7%至5,548亿元

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
路透香港11月30日电---香港金管局周五公布,截止10月底香港人民币存款为5,547.77亿元,较上月增加1.7%.
10月份与跨境贸易结算有关的人民币业务为1,954亿元,较上月2,393亿元减少18.3%.
目前香港共有138家机构获准经营人民币银行业务,较上月增加2家.
受此前人民币升值预期消退影响,离岸人民币存款量去年底以来大多数时间呈现下降,距离历史高量2011年11月的6,273亿元人民币已有一段距离.
不过,近期中国数据显示经济触底讯号显现,再加上美国第三轮量化宽松,带动人民币等新兴市场走升,也令离岸人民币CNH=相关资产受到追捧,从而吸引资金回流.(完)
--记者 李珊珊; 审校 张喜良
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。