版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 18:35 BJT

〔离岸人民币〕香港10月底人民币存款环比增1.7%至5,548亿元

路透香港11月30日电---香港金管局周五公布,截止10月底香港人民币存款为5,547.77亿元,较上月增加1.7%.

10月份与跨境贸易结算有关的人民币业务为1,954亿元,较上月2,393亿元减少18.3%.

目前香港共有138家机构获准经营人民币银行业务,较上月增加2家.

受此前人民币升值预期消退影响,离岸人民币存款量去年底以来大多数时间呈现下降,距离历史高量2011年11月的6,273亿元人民币已有一段距离.

不过,近期中国数据显示经济触底讯号显现,再加上美国第三轮量化宽松,带动人民币等新兴市场走升,也令离岸人民币CNH=相关资产受到追捧,从而吸引资金回流.(完)

--记者 李珊珊; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐