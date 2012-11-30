〔香港个股〕国泰航空香港员工明年平均加薪2%,经营极具挑战

路透香港11月30日电---以市值计亚洲第四大航空公司--国泰航空(0293.HK)周五公布,大部分员工明年平均加薪2%,因经营环境极具挑战.

国泰在一份声明中称,所有合资格香港员工将于明年平均获2%薪酬加幅,并获发第13个月的酌情年终奖金,连同本年12月份薪金一并发放.

"我们调整薪酬的理念,是同时考虑就业市场与集团的业务状况."该公司行政总裁史乐山在声明中称,"民航业的经营环境向来起伏不定,因此公司每年的业务表现均可以有很大差异."

他并指出,"只要业绩理想,公司必定会透过加薪和利润分红等形式,与同事共享美好成果."

截至6月底为止,国泰航空连同其附属公司在全球雇用约2.98万名员工,其中香港的员工超过2.2万人.

国泰此前表示,由年初至今,旗下客机总货运量较预期为低,今年以来整体货运收益较2011年减少约13%.[ID:nSH0120785]

今年上半年,该公司录得净亏损9.35亿港元,远低于市场预估的净利1.225亿港元.因燃油价格上涨、多种主要营运货币相对美元及港币处弱势等影响.而员工开支为79.56亿港元,占营业开支491亿港元比重约16%.

该股今天收跌1.16%,报13.62港元.(完)

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