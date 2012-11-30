〔香港个股〕国泰航空香港员工明年平均加薪2%,经营极具挑战

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
路透香港11月30日电---以市值计亚洲第四大航空公司--国泰航空(0293.HK)周五公布,大部分员工明年平均加薪2%,因经营环境极具挑战.
国泰在一份声明中称,所有合资格香港员工将于明年平均获2%薪酬加幅,并获发第13个月的酌情年终奖金,连同本年12月份薪金一并发放.
"我们调整薪酬的理念,是同时考虑就业市场与集团的业务状况."该公司行政总裁史乐山在声明中称,"民航业的经营环境向来起伏不定,因此公司每年的业务表现均可以有很大差异."
他并指出,"只要业绩理想,公司必定会透过加薪和利润分红等形式,与同事共享美好成果."
截至6月底为止,国泰航空连同其附属公司在全球雇用约2.98万名员工,其中香港的员工超过2.2万人.
国泰此前表示,由年初至今,旗下客机总货运量较预期为低,今年以来整体货运收益较2011年减少约13%.[ID:nSH0120785]
今年上半年,该公司录得净亏损9.35亿港元,远低于市场预估的净利1.225亿港元.因燃油价格上涨、多种主要营运货币相对美元及港币处弱势等影响.而员工开支为79.56亿港元,占营业开支491亿港元比重约16%.
该股今天收跌1.16%,报13.62港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。