《香港报摘》--其他报纸重要消息12月10日

* 明报:

--美国服装连锁品牌GAP(GPS.N)管理层直言香港租金昂贵,但称仍会继续在主要购物区物色店舖.而另一美国休闲时装品牌Tommy Bahama则开始考虑回避昂贵地舖,转向商场发展.

* 星岛日报:

--长实(0001.HK)旗下长沙湾项目--一号．西九龙,为政府压制楼市措施出台后,首个推售的一手楼盘.公司执行董事赵国雄表示项目销情不俗,至今累售逾40个单位,套现近5亿港元.

--人保集团(1339.HK)上市前,本港新股集资额仅以557亿港元屈居全球第六.根据会计师行德勤最新数据,目前本港已跃升至第5位,集资额急增至797亿港元,与第3位的深圳交易所差距仅68亿港元.

* 苹果日报:

--团购网Groupon(GRPN.O)香港行政总裁杨圣武表示,该网站圣诞档期生意额可望较平日增加30%至40%,其中以电子产品、名牌手袋等最受欢迎,每单交易额逾万港元.

--佳兆业(1638.HK)副主席谭礼宁表示,有信心全年销售达165亿元人民币,并预料明年全年销售可较今年目标增25%至200亿元人民币.

* 东方日报:

--中电(0002.HK)企业发展总裁庄伟茵预计,未来三几年仍要面对燃料价上调的压力,要待天然气价完全反映在营运上,电价才会有平稳的调整,意味未来几年仍会加电费.

--消息透露,证监会关注近期证券行有关资讯科技骗案有增加的趋势,已要求证券行提高警觉,加强内控及资讯科技方面系统的保安,防止招致损失.证监会发言人对事件不作评论.

* 文汇报:

--金银业贸易场永远名誉会长、上海黄金交易所国际顾问冯志坚表示,从2002年1月至2011年9月,国际金价从253.55美元涨至去年历史最高的1,920.78美元,10年大涨6.58倍,预计明年金价将会突破2,000美元.

--碧桂园(2007.HK)宣布,截至12月4日公司已达成全年合同销售目标430亿元人民币,今年首11个月实现合同销售420.9亿元.

* 大公报:

--香港新世界集团在贵州省会贵阳开发的金阳新世界项目,成为该集团在内地的最大一个项目.据透露,整个项目最终的滚动投资将超过600亿元人民币.

--联想控股有限公司董事长柳传志透露,联想控股准备在2014至2016年在A股实现整体上市,目前部署正在进行中.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]