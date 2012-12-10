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亚洲 | 2012年 12月 10日 星期一 14:28 BJT

〔表格〕中国内地房地产商11月销售表现

路透香港12月10日电---以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年11月份的合同销售表现
(除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位):

                            11月     10月      按月变化   今年以来累计   全年目标
  ..............................................................................
  世茂房地产 (0813.HK)      30.54    35.33     -13.6%       422.86       350^^^^ 
  广州富力   (2777.HK)      27.5     41.15     -33.2%       292          320   
  万科     (000002.SZ)      171.3    137       +25%         1,271.5      未有透露
  保利地产 (600048.SS)      87.03    77.01     +13  %       920.32       未有透露 
  首创置业   (2868.HK)      8.7      11.7      -25.6%       110.4        120 
  合景泰富   (1813.HK)      11.54    12.59     -8.3%        112          120
  中渝置地   (1224.HK)      9.36     8.11      +15.4%       67.37        68  
 *龙湖地产   (0960.HK)      39.2     38.2      +2.6%        358.6        390
 *金地集团 (600383.SS)      39       36.7      +6.3%        298.9        310
 *恒大地产   (3333.HK)      117.9    142.6     -17.3%       846.3        800 
 *中国海外   (0688.HK)      52.2     87.8      -40.5%       1,059        1,000^^^ 
 *雅居乐     (3383.HK)      32.2     31.1      +3.5%        270.7        315^^

 
  注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高.
     ^^雅居乐称2012年销售目标与去年315.2亿元持平.  
     ^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元.[ID:nSH0112147]
     ^^^^世茂房地产8月份将全年销目标由307亿元人民币调高至350亿.
     * 为已更新. (完)

  --记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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