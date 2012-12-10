〔表格〕中国内地房地产商11月销售表现

路透香港12月10日电---以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年11月份的合同销售表现
(除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位):
11月 10月 按月变化 今年以来累计 全年目标
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世茂房地产 (0813.HK) 30.54 35.33 -13.6% 422.86 350^^^^
广州富力 (2777.HK) 27.5 41.15 -33.2% 292 320
万科 (000002.SZ) 171.3 137 +25% 1,271.5 未有透露
保利地产 (600048.SS) 87.03 77.01 +13 % 920.32 未有透露
首创置业 (2868.HK) 8.7 11.7 -25.6% 110.4 120
合景泰富 (1813.HK) 11.54 12.59 -8.3% 112 120
中渝置地 (1224.HK) 9.36 8.11 +15.4% 67.37 68
*龙湖地产 (0960.HK) 39.2 38.2 +2.6% 358.6 390
*金地集团 (600383.SS) 39 36.7 +6.3% 298.9 310
*恒大地产 (3333.HK) 117.9 142.6 -17.3% 846.3 800
*中国海外 (0688.HK) 52.2 87.8 -40.5% 1,059 1,000^^^
*雅居乐 (3383.HK) 32.2 31.1 +3.5% 270.7 315^^
注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高.
^^雅居乐称2012年销售目标与去年315.2亿元持平.
^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元.[ID:nSH0112147]
^^^^世茂房地产8月份将全年销目标由307亿元人民币调高至350亿.
* 为已更新. (完)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯