〔港报财经评论〕淡友其实不算淡--信报12月10日

淡友其实不算淡/ 习广思

资金流仍然是支持港股的最大因素,金管局入市未停过,但外资增持中资股一样不愿停.常说热钱流入亚洲区及港股,更有可能是基金长钱,说到底都是数据较可信.据EPFR统计,截至12月5日的一周内,中资股票基金录得今年第二大资金净流入,美股则录得连续第十一周资金净流出.资金买中资股,理由是补仓,大部分新兴市场基金现时对中国的配置仍然低于基准指数分布,表示这些基金在中资股票配置上仍被定义为"减持",这些基金不想跑输基准的话,必须增持中资股.但与其买个别股份,对这些基金来说,倒不如买指数更直截了当.EPFR的分析员指出,几乎所有净流入中资股票基金的资金都来自ETF.资金流的另一个趋势,就是资金从日圆避风港流出.12月16日大选后,一旦安倍上台,极有可能再一次推出大规模QE措施.期货市场显示,日圆淡仓已经升至五年高位,而圆汇自9月急挫两个月后,已横行近两周,能否守得住?

上周恒指破顶试高位,重磅蓝筹股完成任务后竟现疲态,然而大市成交增加,以内房股为首高beta股份急升,12月股市派对机会颇多.强势股在年尾愈强,只因基金不会轻易放手,但要再加码,则目标在高beta兼具备落后条件的股份.上周五玖纸(2689.HK)、龙工(3339.HK)股价急升是讯号,不妨留意航运股及钢铁等资源股.目前大市有一半股份出现"黄金交叉",计算50天线高于250天线的股份,恒指约有82%,国企约57%,综合指数只有约43%,"本地姜"最强,但大市仍有许多落后中资股可供寻宝.留意部分中资股有机会出现"黄金交叉",属于较中线的利好讯号,例如中石油(0857.HK)、农行(1288.HK)、潍柴动力(2338.HK)、鞍钢(0347.HK)、惠理(0806.HK)、中金再生0773.HK等.

本周股市焦点将落在中国内地数据及美国联储局议息.中国内地11月通胀回到2.1%,仍属温和水平,但11月工业及零售投资均见扩张,市场有什么反应?总书记习近平南巡后,中国月中的经济工作会议,如何为经济政策定调,将直接影响A股表现.上一个A股大熊市由2001年6月开始,直至2005年中上证指数两度下试1,000点水平,及后才见底,2006年又全面回升.

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美元避险角色淡化/ 苏子

前周道指成功重返13,000点心理关口以上收市,上周继续造好,较前周上升130点,已成功结束自10月5日的13,661点高位开始的跌浪,某程度反映市场的风险胃纳正式上升,故应该不利作为避险货币的美元表现才对.然而,由上周五开始,道指与美元却出现正比关系,即美元未因市场风险胃纳上升,导致避险资金抛售美元而出现新一轮下跌浪,上周五美汇指数更曾升破由上月16日的81.46高位跌至上周三的79.58低位50%反弹目标,即80.52关键阻力,一度高见80.66水平,使不少因为看见美股上升而入市抛售美元的短线投资者损手.

出现此情况的原因,很大可能与市场预期美国经济可以进一步好转,使有新资金因为看好未来美国经济前景而入市追捧美元有关.只要看好美元的新资金数量盖过避险资金所抛售美元的数量,美元便能与美股一同造好.则自上周三开始的美元上升浪很大可能不会如此快便结束,反而小心美元的避险货币身份或会逐渐淡化,更会跟随高风险资产价格一同上落.如真的出现此情况,担心那些已习惯利用高风险资产价格与美元的反比关系作买卖策略的投资者,其损失将会进一步扩大.上周美汇指数止跌回升,结果令欧罗兑美元亦成功掉头回落,上周五更一度跌破20天SMA的1.2896关键支持,幸而在触及上月28日的1.2878低位后迅即止跌回升,20天SMA支持失而复得,可惜反弹至上周四的1.2948低位附近便已阻力重重,乏力返回之上波动及收市,故小心汇价仍未脱离危险期.

本周早段若未能升回1.2960以上,反而20天SMA却正式失守,小心汇价本周会出现较大跌幅,并跌至日线一目均衡图云雾区的1.2815重要底部支持以下.