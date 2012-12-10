〔港报财经评论〕城镇化受惠股跳热身舞--经济日报12月8日

城镇化受惠股跳热身舞/ 林瑞芬

国指跟从恒指步伐突破11月高位,显示大市强势.恒指短线呈窄幅上落,为部署反覆挑战23,000作准备,持货者可以50天线为止赚位.恒指昨收报22,191,微跌58点.国指昨收10,919,升54点,突破10,900守稳其上利好,大市成交额755亿港元.人保集团(1339.HK)昨日上市,收报3.72港元,较招股价3.48港元有所进帐7%.大型集资股来讲,表现算不错,对待这类股总要有耐性,前日封面组已详细分析前景及投资策略,不赘了.对国企来讲,股民或有多一点憧憬空间,毕竟中国内地股市今年表现太差,连希腊股市都不如,政策底出现,又确认经济底后,市场底还在盼望快一点确立.对于这点,从A股ETF的交投来看,外资的热情确胜内资.

上证昨再弹升1.6%至2,061收市,沪深两市总成交额逾1,400亿港元,与周三的大反弹相若,总算有点诚意维稳2,000年结.昨略为突破降轨,进一步重探2,100-2,150密集阻力区为主.上证技术靠稳2,000,对国指都有支持推升力.国指周线图显示,已突破并完成后抽,再冲11,000只是心理关口,最终反覆料趋冲破,明年挑战下一条降轨阻力位近12,000,昨收报10,919,途中回调守稳50天线近10,400为关键.国指与恒指均于今周冲破上次高位,同步性启示整体性向好.按恒指周线图显示,自今年低位反弹呈现一道好工整的上升通道,通道中轴为限作后市关键支持位参考约21,400水平,即接近50天线21,500水平,反覆趋缓涨,挑战将是上升通道顶近23,000,昨收报22,191.恒指趋涨的步伐转缓,下周始料轮流炒作个别股类,个别中、细价股更具短炒动力.

回看内房股已挞着,整个行业被市场重新评估,里昂预计整体内房股的2013年度预测PE目前仅约8倍,息率3.6厘,还是吸引.市场投资者将向中型股延伸发掘上升潜力股,这正如之前观察得来及指出过的现象.内房股整体向旺,接续是水泥建材、工程机械,再接续可能是汽车股.前日建议大家留意的机械工程股,潍柴动力(2338.HK)升5.6%,中联重科(1157.HK)持平,其他中、小型的如龙工(3339.HK)及亿和(0838.HK)分别升8.7%及4.9%,此批城镇化受惠股开始热身,说是热身,是因为中国内地施工期仍未进入旺季,怕相关升势仍然有所反覆,但中期底部已脱离,反覆仍是向涨,但出入市要捕捉准确,怕高涨追涨后杀跌才再涨.