〔港报社评〕城镇化为内需引擎加油--星岛日报12月10日

中央以推动城镇化作为国家在8年内全面小康的重要策略,专家估计平均每年可以拉动4万亿元人民币投资,港沪股市上星期闻风先动,热炒建材和内房等城镇化概念股.城镇化带来的商机,绝不止于基本设施需求.

中国经济朝向先进国家的路向发展,当中与西方先进社会的差距,成为未来急起直追的庞大发展潜力.以服务业为例,现时在发达国家中占经济总量7成,在中国则只占4成多.西方发达国家逾7成人口居于城镇,中国只有5成,真正城镇化比率因而只有3成半左右.以4成的提升空间来计算,有5亿多农民工可以进城落户.研究显示城市人口的消费是农村的2.7-3倍,会带来庞大的消费商机,有力推动经济.

现时众多农民工没有城市户口,住在城市却享受不到城市人的福利,包括医疗保障和子女教育等,居住环境恶劣,形成一个问题多多的低下层. 让他们入籍有助减轻社会不稳定的负面因素,同时转化成一股促进消费、拉动投资的正面力量.

李克强近日表明,要有序推进农业转移人口市民化,户籍改革呼之欲出.城镇政府是按照户籍人口来发展各种基本配套和福利规划,日后长居城市的农民工能够入籍,当局不但要增加住屋等硬件基建,还要在教育、医疗、康乐文化等各方面,作出配套安排.

这对地方政府会是庞大挑战,过去不少城市是靠卖地养政,发展倾向粗放型,要赔上重大的环境污染代价.做好城镇化,需要可持续发展的创富安居思维.港人应要把握机遇,作为投资参考外,还要找出配合国策互惠互利的地方.