《香港重要政经日程》--12月10日-12月21日

=====================今日香港主要政经消息==========================
12月10日(周一)
--09:30 永义实业(0616.HK)股东特别大会.
--14:00 重庆钢铁股份(1053.HK)于重庆举行第二次临时股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
12月11日(周二)
-- 联太工业(0176.HK)公布年度业绩.
--09:00 中煤能源(1898.HK)于北京举行临时股东大会.
--10:30 A8电媒音乐(0800.HK)股东特别大会.
--11:00 华侨城(亚洲)(3366.HK)股东特别大会.
*--11:30 南华集团公布最新业务发展记者会.
12月12日(周三)
--08:30 马鞍山钢铁股份(0323.HK)于安徽举行第三临时股东大会.
--11:00 世纪金花(0162.HK)股东特别大会.
--14:30 香港中旅(0308.HK)股东特别大会.
12月13日(周四)
--11:00 恒和集团(0513.HK)股东周年大会.
--16:00 中国天化工(0362.HK)股东特别大会.
--16:30 2012年第三季工业生产指数.
12月14日(周五)
-- 香港金融管理局公布11月外汇基金境外总资产.
--09:00 东方电气(1072.HK)于四川成都举行临时股东大会.
--11:00 中国户外媒体集团(0254.HK)股东特别大会.
--11:00 新疆新鑫矿业(3833.HK)于新疆举行股东特别大会.
12月17日(周一)
--09:00 民生银行(1988.HK)于北京举行第三次临时股东大会.
--10:00 鳄鱼恤(0122.HK)举行股东周年大会.
--10:30 铂阳太阳能(0566.HK)股东特别大会.
12月18日(周二)
--09:00 北人印刷机械股份(0187.HK)于北京举行第一次临时股东大会.
--09:00 洛阳玻璃股份(1108.HK)于洛阳举行第三次临时股东大会.
--09:00 大唐发电(0991.HK)于北京举行第三次临时股东大会.
--09:45 丰德丽控股(0571.HK)股东特别大会与股东周年大会.
--10:00 国际资源(1051.HK)股东周年大会.
--10:00 中国新经济投资(0080.HK)股东特别大会.
--13:30 中海发展股份(1138.HK)于上海举行特别股东大会.
--14:00 大成食品(3999.HK)股东特别大会.
--15:00 北控水务集团(0371.HK)股东特别大会.
--16:30 香港公布2012年9-11月失业率.
--16:30 香港公布10月外贸数据.
--16:30 香港第三季涉及外发中国内地加工贸易统计.
12月19日(周三)
*-- 奥思集团(1161.HK)公布全年业绩.
--09:00 雨润食品(1068.HK)举行股东特别大会.
--09:30 盛鸿控股(0851.HK)举行股东特别大会.
--10:00 中国远洋(1919.HK)举行股东特别大会.
--13:30 广州广船国际股份(0317.HK)于广州举行临时股东大会.
--15:00 天津港发展(3382.HK)举行股东特别大会.
12月20日(周四)
-- QPL International Holdings(0243.HK)公布中期业绩.
--09:00 第一拖拉机股份(0038.HK)于河南洛南举行临时股东大会.
--10:00 海通国际(0665.HK)举行股东特别大会.
--10:00 保利置业集团(0119.HK)股东特别大会.
--11:00 先进半导体(3355.HK)于上海举行临时股东大会.
--14:00 中国国航(0753.HK)于北京举行临时股东大会.
--16:30 香港2012年11月消费物价指数.
--16:30 香港9月就业及职位空缺统计.
--16:30 中国天化工(0362.HK)股东特别大会.
*12月21日(周五)
-- 自动系统(0771.HK)股东特别大会.
--08:30 洛阳钼业(3993.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 华晨中国(1114.HK)股东特别大会.
--09:30 南京熊猫电子(0553.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 北京北辰(0588.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 其士国际(0025.HK)股东特别大会.
--10:30 中国全通(0633.HK)股东特别大会.
--10:30 亨泰消费品(0197.HK)股东周年大会.
--11:00 勤+缘(2366.HK)股东特别大会.
--15:00 中国联通(0762.HK)股东特别大会.
--15:00 北青传媒(1000.HK)在中国举行股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪