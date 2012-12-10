〔香港热股〕中海油获加拿大批准收购Nexen,重大障碍扫除股价曾涨逾2%(更新版)

(新增分析师评论及更新盘中表现)

* 中海油早盘初段一度涨2.17%,触及7个月高位

* 此前加拿大政府批准中海油对Nexen价值151亿美元的收购交易

* 分析师指重大监管障碍扫除,交易可望完成

* 其姊妹公司中海油服AH股亦曾涨逾3%

记者 雷美珍

路透香港12月10日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)终于得到加拿大政府批准其对NexenNXY.TO价值151亿美元的收购,至此主要的监管障碍已经扫除,交易可望完成,对中海油长远发展有正面作用.

消息并提振中海油股价表现,周一开高1.81%后涨幅一度扩至逾2%,并触及7个月高位.

加拿大政府于加拿大时间上周五公布批准中海油收购Nexen的交易,同时亦批准了马来西亚国家石油公司(Petronas)[PETR.UL]对Progress Energy (PRQ.TO)的收购.这缓解了数月以来围绕外国投资者投资加拿大资源领域的相关忧虑.[ID:nSB2134549]

中海油于今年7月提出收购Nexen,这是中国迄今以来最大宗海外并购个案.多名分析师称,交易须经加拿大、英国、美国、欧盟、尼日利亚和中国的监管机构批准,但当中最主要的障碍现已扫除,交易肯定可以完成.

"随着加拿大政府批准交易进行,预期中海油将如期于今年底前完成收购计划."瑞信分析师David Hewitt在其报告中称,该行重申对中海油目标价为每股20港元,这已反映出中海油因该项收购而2013年产量提升33%、税前溢利提升19%以及每股盈利升5%的预估.

未来资产证券分析师关荣乐称,交易令中海油进军北海和墨西哥湾的油砂、页岩气以及深水资产,对公司维持长期的产量增长带来支持.他说,"当中所获取的主要技术例如多层液压和水下开发,可能有助中国离岸非常规油气资源和超深水储藏作更好的开发."

香港时间10:58,中海油涨1.33%,报16.82港元.

交易除了对中海油本身带来好处,其姊妹公司--中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)亦能获益,因为中海油是中海油服最大的离岸钻井服务供应商.

美银美林的报告称,中海油服未来可能获得Nexen的服务订单,同时中海油有可能增加对Nexen的资本开支以提升后者的资产价值,这些因素均对中海油服受惠.

中海油服H股盘中一度涨3.5%,触及16.46港元的20个月高位.香港时间10:57,该股升2.39%,报16.28港元;其A股亦涨逾3%,报16.4元人民币.(完)

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