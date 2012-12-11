《香港报摘》--经济日报12月11日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--中共总书记习近平南巡令A股市场气氛持续好转,但港股昨高开低收,恒生指数收市升幅收窄至85点或0.39%,似呈整固格局.分析相信,A股回升续利好港股,恒指22,000点大关有重大支持,后市将续挑战年内新高.
* 其他:
--金管局总裁陈德霖预告,资金流入香港仍会持续一段时间;但他亦警告,最坏情况下全球经济将会出现滞胀,逼令央行加息,令资产价急速下滑,故资金流向随时逆转,提醒投资者资金未来有大量流走的风险,市民宜避免过度借贷.
--市场消息指,美国银行与长实(0001.HK)初步达成协议,租用集团旗下中环长江中心七层共约15万平方尺楼面,为近年最大手中区租务,尺租仅约90至100港元,较高峰期大幅下跌四成.
--电讯盈科(0008.HK)董事总经理陈祯祥表示,旗下媒体及企业方案两个业务都具增长,但无分拆上市计划.他称,电盈去年11月分拆香港电讯(6823.HK)时因不拟成为控股公司,故保留上述两业务,并承诺三年内不会再作分拆等财务安排.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 黄凯
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。