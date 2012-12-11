《香港报摘》--信报12月11日

* 要闻版头条:

--政府"双辣招"令二手交投急冻,导致盘源持续收窄,老牌屋苑上车盘被抢高,破顶成交屡现.其中港岛东大型屋苑南丰新村,一个面积474方尺的两房细单位,以创屋苑尺价历史新高成交,尺价破万元,是继太古城和康怡后第三个过万元尺价的蓝筹屋苑.

* 其他:

--特首梁振英昨天应邀到立法会为山顶大宅僭建问题解画,泛民主派大力狙击他撒谎,特首选举时支持唐英年的阵营更加围攻梁振英,甚至说"因果循环,报应不爽".梁振英承认在处理过程中有疏忽,两度向市民郑重道歉,并对公务员因事件受压而感到抱歉.

--工程承包及机电产品进出口商的中国机械设备工程(1829.HK)于今天招股,招股价为4.1至4.5港元,每手入场费为5,454.43港元,于本月21日上市.

--东亚银行(0023.HK)调整内地业务策略,将选择性在某些具潜力的分支行发展个人及财富管理业务,而不会在所有分支行推出全面的个人银行服务,在开设分支行步伐亦将减速,冀每年开设网点约10至12间.分析员认为,有关调整合理,有助改善成本效益.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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