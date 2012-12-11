《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月11日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港12月11日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7501港元HKD=) 美国股市周一收高,道琼工业指数.DJI收升14.75点,或0.11%,至13,169.88点,科技类股在近期走软后反弹,另外麦当劳月度销售良好.[ID:nSB2137225] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 217.290 0.23 17165 16.840 0.36 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.260 1.62 36106 3.491 1.18 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 57.330 0.32 71738 88.863 0.35 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 45.440 -0.55 51510 23.478 0.55 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 137.890 -0.09 35295 10.687 -0.13 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 111.460 1.43 13782 8.638 0.21 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 51.540 -0.27 268479 79.888 0.55 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 55.740 -1.15 26247 4.320 0.46 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.100 2.16 145847 12.478 0.79 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 16.080 1.26 74762 12.462 1.82 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 35.590 -3.52 31096 6.896 -0.35 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.080 3.53 6756 3.732 0.07 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.580 4.38 14758 1.440 -50.35 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.410 -1.63 62204 0.374 -1.70 (完) --整理 梁慧仪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。