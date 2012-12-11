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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 08:17 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月11日

路透香港12月11日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7501港元HKD=)

  美国股市周一收高,道琼工业指数.DJI收升14.75点,或0.11%,至13,169.88点,科技类股在近期走软后反弹,另外麦当劳月度销售良好.[ID:nSB2137225] 


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  217.290    0.23      17165            16.840       0.36
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.260    1.62      36106             3.491       1.18
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   57.330    0.32      71738            88.863       0.35
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   45.440   -0.55      51510            23.478       0.55
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  137.890   -0.09      35295            10.687      -0.13
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  111.460    1.43      13782             8.638       0.21
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   51.540   -0.27     268479            79.888       0.55
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   55.740   -1.15      26247             4.320       0.46
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.100    2.16     145847            12.478       0.79
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   16.080    1.26      74762            12.462       1.82
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   35.590   -3.52      31096             6.896      -0.35
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.080    3.53       6756             3.732       0.07
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.580    4.38      14758             1.440     -50.35
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.410   -1.63      62204             0.374      -1.70  (完)

  --整理 梁慧仪

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