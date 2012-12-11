《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月11日

路透香港12月11日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7501港元HKD=) 美国股市周一收高,道琼工业指数.DJI收升14.75点,或0.11%,至13,169.88点,科技类股在近期走软后反弹,另外麦当劳月度销售良好.[ID:nSB2137225] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 217.290 0.23 17165 16.840 0.36 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.260 1.62 36106 3.491 1.18 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 57.330 0.32 71738 88.863 0.35 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 45.440 -0.55 51510 23.478 0.55 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 137.890 -0.09 35295 10.687 -0.13 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 111.460 1.43 13782 8.638 0.21 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 51.540 -0.27 268479 79.888 0.55 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 55.740 -1.15 26247 4.320 0.46 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.100 2.16 145847 12.478 0.79 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 16.080 1.26 74762 12.462 1.82 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 35.590 -3.52 31096 6.896 -0.35 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 24.080 3.53 6756 3.732 0.07 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 18.580 4.38 14758 1.440 -50.35 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.410 -1.63 62204 0.374 -1.70 (完) --整理 梁慧仪