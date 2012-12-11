《香港报摘》--其他报纸重要消息12月11日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 明报:
--代理消息指,上周开售的九龙城单幢盘"汇贤阁",获内地买家以2,164万港元连购两个单位,分别为21楼及22楼A室,面积同为880方尺,成交价1,073万及1,091万港元,涉及买家印花税共高达325万港元.
--长实(0001.HK)宣布,刚以10.35亿坡元,折合约65.6亿港元,将滨海湾金融中心(即Marina Bay Financial Centre)第三座30%业权转售予星展银行,并透露星展现正与另外两家公司洽购有关业权.
--奢侈品牌Gucci母公司PPR集团(PRTP.PA)宣布,收购本港著名设计师陈瑞麟创办的珠宝品牌Qeelin,这是该集团在中国区内的首个收购项目.
* 星岛日报:
--新地(0016.HK)主席兼董事总经理郭炳江表示,集团在本财政年度已售出屯门"珑门"一期超过1,000个单位,未来半年至少5个项目将会登场.
--据税务局最新数据,总结施行两年的额外印花税(SSD),累计涉及1,686宗,税额近3亿港元.
* 苹果日报:
--裕元集团(0551.HK)公布11月综合经营收益净额约6.62亿美元,截止今年11月底止11个月,整体经营收益为66.34亿美元.
* 东方日报:
--恒生指数公司董事兼总经理关永盛透露,计划明年第二季开始,逐步将旗下指数报价提速至2秒,预期未来恒指高低位波幅会上升.
--泰国正大集团旗下卜蜂集团购买平安保险(2318.HK)(601318.SS)股权一事一直引起市场关注.其发言人回覆指,拟与平保探讨发展新业务投资的机会,有信心任何的结盟均有利双方.但市场分析员多认为双方合作空间有限.
* 文汇报:
--汇控(0005.HK)(HSBA.L)早前遭国际评级机构惠誉下调评级,汇丰亚太区行政总裁王冬胜表示,并不担心公司评级被下调,公司盈利能力仍在提高,而未来随着中国和美国经济的复苏,公司要恢复原来的评级并不难.
--中国建筑(3311.HK)公布,本年1至11月累计新签合约额365.8亿港元,按年增长20.93%,相当于完成全年不低于350亿港元目标的104.51%.
* 大公报:
--财政司长曾俊华表示,香港未来经济发展,在开拓新兴产业同时,必须强化传统优势产业,同时间要促进跟内地经济进一步融合,但仍保持本港国际都市的特色.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。