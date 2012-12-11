《香港报摘》--其他报纸重要消息12月11日

* 明报:

--代理消息指,上周开售的九龙城单幢盘"汇贤阁",获内地买家以2,164万港元连购两个单位,分别为21楼及22楼A室,面积同为880方尺,成交价1,073万及1,091万港元,涉及买家印花税共高达325万港元.

--长实(0001.HK)宣布,刚以10.35亿坡元,折合约65.6亿港元,将滨海湾金融中心(即Marina Bay Financial Centre)第三座30%业权转售予星展银行,并透露星展现正与另外两家公司洽购有关业权.

--奢侈品牌Gucci母公司PPR集团(PRTP.PA)宣布,收购本港著名设计师陈瑞麟创办的珠宝品牌Qeelin,这是该集团在中国区内的首个收购项目.

* 星岛日报:

--新地(0016.HK)主席兼董事总经理郭炳江表示,集团在本财政年度已售出屯门"珑门"一期超过1,000个单位,未来半年至少5个项目将会登场.

--据税务局最新数据,总结施行两年的额外印花税(SSD),累计涉及1,686宗,税额近3亿港元.

* 苹果日报:

--裕元集团(0551.HK)公布11月综合经营收益净额约6.62亿美元,截止今年11月底止11个月,整体经营收益为66.34亿美元.

* 东方日报:

--恒生指数公司董事兼总经理关永盛透露,计划明年第二季开始,逐步将旗下指数报价提速至2秒,预期未来恒指高低位波幅会上升.

--泰国正大集团旗下卜蜂集团购买平安保险(2318.HK)(601318.SS)股权一事一直引起市场关注.其发言人回覆指,拟与平保探讨发展新业务投资的机会,有信心任何的结盟均有利双方.但市场分析员多认为双方合作空间有限.

* 文汇报:

--汇控(0005.HK)(HSBA.L)早前遭国际评级机构惠誉下调评级,汇丰亚太区行政总裁王冬胜表示,并不担心公司评级被下调,公司盈利能力仍在提高,而未来随着中国和美国经济的复苏,公司要恢复原来的评级并不难.

--中国建筑(3311.HK)公布,本年1至11月累计新签合约额365.8亿港元,按年增长20.93%,相当于完成全年不低于350亿港元目标的104.51%.

* 大公报:

--财政司长曾俊华表示,香港未来经济发展,在开拓新兴产业同时,必须强化传统优势产业,同时间要促进跟内地经济进一步融合,但仍保持本港国际都市的特色.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]