〔港报财经评论〕热钱长钱--信报12月11日

热钱长钱/ 习广思

政治年将完,南韩及日本两场戏码未上,但2013年才大选的意大利竟率先起风云.去年11月,意大利债息叩7厘魔咒,最终脱危的一项因素是贝卢斯科尼下台,然后蒙蒂接任.贝氏所属的自由人民党上周对现任政府的两项改革法案投反对票,然后贝氏在周六宣布明年计划重返政坛,有意在国会大选竞逐总理.贝卢斯科尼就像魔鬼回归一样,债息回升,股市回落.然而,贝氏能否回归是未知数,但蒙蒂作风优柔,早萌生去意,为意大利政局再添上不明朗因素.A股继续反弹,恒指开市欲试高位,但重磅蓝筹显然乏力,高位见22,377点后回落,收报22,276点,上升85点,大市成交额625亿港元,沽空比率7.1%.

恒指连续三日高位争持,要突破尚差一点动力,但见早前负责推高指数的汇控(0005.HK)、中移动(0941.HK)回软,短期走势要视乎内银股能否配合.四大内银股价均有升幅,农行(1288.HK)有追落后之意,短期大市继续开派对.资金借各种"故仔"努力追逐,内房股以深圳股及注资概念为首,但留意临近年尾,中资消费股及百货股回升,高beta股轮到航运、钢铁等资源股,中海集运(2866.HK)及马钢(0323.HK)股价明显上升.金管局再度入市,陈德霖再有温馨提示,资金续流入香港是预期之内,再补充一句,国际环境改变,流向可逆转.资金流虽被视为热钱,终究ETF作为上市之物,被大行推介作短线工具,但几个月的资金到底有没有可能也有长钱?

所谓长钱,是指一些来自海外的退休基金、保险基金,甚至主权基金的资金,这些资金长期资产配置均属长线投资,入得来不会一时三刻就走.但要这类长钱投资海外股债市场尤其是新兴市场有一定难度.一是home bias效应,主要投资在自己本土市场.二来受制于基金的投资限制,必须要跟随全球性的基准指数.三来它们依然担心新兴市场的风险.然而,经历过欧美股市市场这两年的震荡,大抵这些钱都明白自己也不见得安全,再说基准指数集中在欧美日市场,一个波动可以大幅拖累回报,新兴市场除了追寻回报外,其实也分散欧美市场的风险.这些长钱何时才流入新兴市场?新兴市场资产规模是否仍像小鱼塘?PIMCO早前为新编制的债券指数GLADI申请专利,这项指数与花旗、巴克莱等较多基金采用的基准不同,不再以市场资本规模编制比重,而采用各国家的GDP作基础.

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黄金好友高度戒备/ 苏子

黄金兑美元自去年9月开始便主要在1,500-1,800间以长方形的待变形态横行上落,由于横行上落的时间已超逾一年,因此,一旦后市黄金兑美元可以摆脱上述的上落局面,将出现一个较为显着及持久的单边趋势市.本来联储局于今年9月推出无上限的QE3措施后,黄金兑美元理应藉此大好消息向上作出重大突破,并朝着2,100关口迈进才对.然而,黄金兑美元却只是继续保持横行上落的形态,出现了应升不升的古怪现象.由于推动黄金兑美元上升的真正诱因来自通胀将会恶化的问题,但自联储局启动QE3措施后,黄金兑美元应升不升的走势却予人感到市场似乎并不担心通胀将会恶化的问题,故担心黄金兑美元后市将有较大机会再次考验上述长方形形态的底部支持,一旦成功跌破,预料会出现急挫并朝着1,200关口迈进.

近期市场已有声音指联储局有可能推出QE4,但黄金兑美元却仍不为所动,故黄金看好的投资者宜提高警觉.目前黄金兑美元要向上突破20天SMA阻力才有望摆脱下破上述长方形底部支持的危机,否则策略上宜以候高建立短仓.另外,留意铜价在周线图上正呈现一个大型敏感三角形的待变形态,若稍后成功突破此敏感三角形形态,预料黄金兑美元亦会追随铜价所突破的方向.

如铜价向上突破敏感三角形顶部阻力,意味市场的炒作焦点将再集中在通胀恶化问题上.反之,若向下突破底部支持,则市场届时甚有可能已完全失去兴趣炒作通胀恶化的问题.如出现后者的情况,担心商品货币如澳元及纽元亦会受到拖累,即跟随铜价的下跌方向走.