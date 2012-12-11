〔港报财经评论〕中移动见红底--经济日报12月11日

明年精选(一):中移动见红底/ 林瑞芬

中国内地经济企稳回升,回暖动能有增强之兆,刺激港股昨高开,但似等候更具爆炸性的消息,故略见收窄升幅.恒指收报22,276,升85点.国指第二日企10,900,收10,993,升74点,两大指数高位维稳显示大市强势.2012年很快便过去,说起每一年总有盼望,当然非事事顺景,但总有希望,方言活得开心.明年选股路向,看好五大蓝筹股,今日开始作系列性分析,首先是中移动(0941.HK).原因一:网络建设.配合国情去年已看好中移动,昨收88.55港元计,年初至今升约16.7%,跑输恒指升幅,但就跑赢同类股联通(0762.HK)及中电信(0728.HK),两股同期分别跌24.2%及2.7%.

中国经济处转型阶段,中期增长之路难免颠簸,但明年毕竟为新一届领导层开局年,经济有望稳中求进.最近高层不断强调自主创新、改革红利、城镇化等贯穿经济发展布局思想,股民做功课选明年入局及出局股份,当要充分认知发展理念.中国内地4G网络建设发展步伐料配合国情:其一,通过高速网络建设加大通讯行业固定资产投资,直接推动产业链上下游及经济发展,对固投有稳定作用.二来,资讯产业作为社会经济发展的重要驱动因素之一,显着降低资讯沟通成本,并提升沟通效率,有力促进产业结构化升级,配合新兴产业的发展.

原因二:加快发展4GTD-LTE.中移动这几年来的慢速上升,2006年至2008年间公司收入复合增长率达到18.2%,2009年至2011年间复合增速仅为8.1%,主要是让利联通及中电信所致,为部署大力拓展中国自主创新TD-LTE技术作好准备.原因三:积极部署合作计划.联通及中电信过去几年靠苹果的iPhone,抢到中移动部分市场,微妙之处是中移动与苹果于过去5年就iPhone的合作不断商讨,就是未能有共识.结论:中期目标上望百港元.按月线图把脉中移动长期走势的韵律,投资者有否发现有何特别,答案是有快慢之别.以1997年上市后先有急速升浪,然后慢速跌浪,再由2003年触底回升,慢速升浪于2008年紧接是急速跌浪.2009年触底至今约四年,升浪又采慢速.若是一个中期升浪的形成,必有前奏、中局及尾段急升,该股可能仍在中局,乐观憧憬2013年进入介乎中局至尾段急升初段台阶,2014年至2015年迎来一段尾段急升浪.为何是相若年份,主要是追随着4G的可能发展速度.中国内地的4G商用服务最早可能在2013年,最迟或在2014年.

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内银集资减压,国指上冲12,000/ 余少文

中国内地11月经济数据好坏参半,难免令人担心日内公布的货币数据表现,但银监会近日落实银行资本充足率分阶段达标措施,上市内银股已达标.而新措施可缓和银行集资压力,寄望内银股可以带领国指上冲12,000点.A股连续两日反弹,国企指数更"五连升",昨日升74点或0.7%,收10,993点,可惜仍未能企于11,000点之上收市,成交额139亿港元,74%主板H股随大市造好,内银股为昨日领涨行业.而红筹指数升27点或0.6%,收4,476点,成交额达60亿港元.国家统计局、海关总署分别公布11月宏观数据,可谓好坏参半,因为市场对于11月通胀回升已有共识,当月CPI回升至2%,但低于预期的2.1%,加上消费品零售额增幅和工业增加值都升至今年第二季以来高位,分别达14.9%和10.1%,同样好过预期.但PPI当月跌2.2%,虽然较上月收窄,但低于市场预期的跌2%,再加上固定资产投资升幅只有20.7%,同样低于预期.

更重要是11月进出口贸易数据差过预期,进口只有零增长,出口只升2.9%,都差过市场预期的2%和9%增长,反映早前贸易数据好转,只是圣诞因素所推动,进入淡季立即无以为继,同时反映环球经济仍未真正复苏,曾憧憬航运股在第四季是黑马,或是对环球以及中国内地经济过度乐观所致.至于日内公布的货币数据,市场估新增贷款只有5,500亿元人民币,M2升14.1%,看下会否差过预期,但相信对内银股影响不会太大,因为年尾新增贷款等都会放缓,加上明年农历年在2月中,市场流动性短期不会太紧张.与此同时,内银股亦有利好消息支持,是银监会明确银行资本充足率分步达标标准,可缓和内银股未来数年的集资压力.

银监会上周五公布资本充足率监管要求,以配合明年1月1日实施的巴塞尔协定三的规定,当中逐步引入储备资本要求及设定6年过渡期,2013年底储备资本要求为0.5%,其后五年每年递增0.4%.到明年底,国内系统重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为6.5%、7.5%和9.5%,而非系统性重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5.5%、6.5%和8.5%,即较系统重要性银行少一个百分点.