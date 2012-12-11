〔港报社评〕立会走过场,释疑未竟功--星岛日报12月11日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
行政长官梁振英在立法会的答问交代,并不足以释除市民对他隐瞒居所僭建的怀疑,另一方面亦没有向倒梁阵营暴露出任何致命弱点.他的特首宝座不致动摇,但是日后施政,仍要继续在诚信质疑的纠缠中挣扎.
昨日不少议员引述梁振英今春在特首选举论坛上,攻击对手唐英年隐瞒僭建"公开向市民讲大话"的语句,反过来质问梁振英.连唐英年的录音也出现议事堂,会议中突然响起他指着梁振英说"你呃人"的说话.
梁振英今次上立法会答问,是为势所逼,不得不接受议员公开质询,避免予人不瞅不睬的感觉,方便建制派议员日后在不信任动议辩论中力挺他时,不致太难向选民交代.
面对议员的批评、指骂甚至羞辱,梁振英昨日沉着气,以低姿态应对,避免反唇相稽擦出火花四溅.他一开场即就自己处理僭建过程疏忽及曾经交代不清,向市民郑重道歉,愿意接受市民批评,并对公务员和问责官员所承受的压力感到抱歉.
他在开场白中,表示希望尽早释除公众疑问,重新聚焦政务.尽管他在会上费尽唇舌,在一些关键问题上,他顾左右而言他,结果和他早前的书面声明大同小异,市民心中的疑问没有得到答案.在挽救梁振英诚信形象方面,昨日的答问起不到甚么明显作用.
答问大会达不到还梁振英清白的效果,但避过让倒梁议员找到新的攻击点.基于弹劾特首产生的政治动荡,以及立法会的点票机制,议员不易一下子逼他下台,而梁振英背着诚信原罪,处处受到议员掣肘,执政不免事倍功半. (A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。