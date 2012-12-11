〔港报社评〕立会走过场,释疑未竟功--星岛日报12月11日

行政长官梁振英在立法会的答问交代,并不足以释除市民对他隐瞒居所僭建的怀疑,另一方面亦没有向倒梁阵营暴露出任何致命弱点.他的特首宝座不致动摇,但是日后施政,仍要继续在诚信质疑的纠缠中挣扎.

昨日不少议员引述梁振英今春在特首选举论坛上,攻击对手唐英年隐瞒僭建"公开向市民讲大话"的语句,反过来质问梁振英.连唐英年的录音也出现议事堂,会议中突然响起他指着梁振英说"你呃人"的说话.

梁振英今次上立法会答问,是为势所逼,不得不接受议员公开质询,避免予人不瞅不睬的感觉,方便建制派议员日后在不信任动议辩论中力挺他时,不致太难向选民交代.

面对议员的批评、指骂甚至羞辱,梁振英昨日沉着气,以低姿态应对,避免反唇相稽擦出火花四溅.他一开场即就自己处理僭建过程疏忽及曾经交代不清,向市民郑重道歉,愿意接受市民批评,并对公务员和问责官员所承受的压力感到抱歉.

他在开场白中,表示希望尽早释除公众疑问,重新聚焦政务.尽管他在会上费尽唇舌,在一些关键问题上,他顾左右而言他,结果和他早前的书面声明大同小异,市民心中的疑问没有得到答案.在挽救梁振英诚信形象方面,昨日的答问起不到甚么明显作用.

答问大会达不到还梁振英清白的效果,但避过让倒梁议员找到新的攻击点.基于弹劾特首产生的政治动荡,以及立法会的点票机制,议员不易一下子逼他下台,而梁振英背着诚信原罪,处处受到议员掣肘,执政不免事倍功半. (A06)