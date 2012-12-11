〔港报社评〕梁振英郑重道歉,僭建事件应了结--文汇报12月11日

特首梁振英昨日在立法会答问大会上,就山顶大宅僭建问题,先后2次向市民郑重道歉,并对公务员及问责团队因事件承受压力而表示抱歉.无须讳言,梁振英对僭建问题交代不清,处理不善,确实存有疏忽和缺失之处,应该受到批评.不过,梁宅僭建并不涉及诚信问题.梁振英到立法会进一步解释和向市民郑重道歉之后,事件应该了结,让他可以集中精神处理政务,为发展经济改善民生做事.这也是市民的期望.

梁振英购入物业时没有仔细检视是否存在僭建物,入住后建造花棚及自行解决僭建等工程,处理有欠谨慎并容易引起误解,他愿意接受市民的批评.事实上,自从今年6月有报章指梁振英家中有僭建物开始,他一直正视问题,也愿意承担责任,并对屋宇署多次视察的要求充分配合.

公正地说,公务员及问责团队受压,原因是反对派借梁宅僭建全面围攻梁振英及其领导下的新一届特区政府,责任在反对派.但梁振英主动为此道歉,足见他对自己的僭建问题感到内疚.梁振英表示,他正与执政团队及公务员同事努力不懈,草拟下月发表的施政报告内容,盼望今后可以集中全副精力,跟市民及立法会议员共同努力,为香港做更多实事.

梁宅僭建问题困扰梁振英正常施政已达数月,整个社会为此付出了沉重代价,无论梁振英到立法会怎样解释和道歉,反对派都会继续倒梁.所有建制派议员和社会人士,都必须摒弃成见,站稳政治立场,维护政府正常施政,令政府一系列与社会、政治、经济和民生问题息息相关的政策措施能够落实.