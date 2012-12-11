〔港报社评〕原则道歉具体死撑,梁宅僭建继续燃烧--明报12月11日

特首梁振英到立法会答问会,就其山顶大宅僭建答覆议员质询,未能使他摆脱诚信质疑.他的解释在最关键问题上欠缺了坦白与真诚,往后的行政立法关系和施政成效将无可避免受到打击.另外,梁振英在赤柱的大宅亦传出有僭建,他昨日未清晰交代,真实情况会否把事态推往另一个层次,也值得注意.

现在梁振英就僭建的解释未能使人信服,他曾以僭建议题攻击唐英年,从中得益,因此,现在政坛和不少市民都认为梁振英使诈而当选特首.这个相信就是他只承认处理有疏忽、交代不清的原因,因为若梁振英承认隐瞒,即是诚信有问题,这样的话,他的诚信与唐英年无分别,当日中央舍弃唐英年,今天岂非亦可以舍弃梁振英?

由这个角度来检视梁振英的道歉,缺少了使人信服的要素--坦白与真诚.因此,梁振英期望僭建事件画上句号,让他可以集中精神,带领政府推动政务,只是一厢情愿的想法.在立法会内,民主派阵营仍然推动不信任动议,争取引用权力及特权条例调查,甚至启动弹劾程序等,将陆续有来.

事态发展会否更坏,还要看梁振英在赤柱大宅的怀疑僭建,会否给他带来其他困难.昨日,有议员具体地问到赤柱大宅的僭建,梁振英并无直接清晰地解答,其实昨日是一个很好的机会,让梁振英一次过交代清楚,可惜他又选择含糊其词.若赤柱大宅没有什么大状况,以目前情况况,梁振英或许勉强可以靠建制派护航过关,社会观感就靠他日后以政绩修补了,不过,设若赤柱大宅的僭建超乎想像,则他能否过关,就很难说了.