〔港报社评〕未能取信于民管治难言稳定--信报12月11日

特首梁振英寓所僭建引发的个人诚信危机,由此而影响到特区政府的管治和运作种种问题,风波演变至今,显然没有随他昨天到立法会交代僭建事件而画上句号.

事到如今,由梁振英领导的特区政府如何管治香港,已成为当前十分重要的公共议题和政治现实问题.照发展形势看,因梁振英迄今仍无法解开僭建的诚信危机包袱,他受到"以不诚实手法"攫取行政长官职位的指责,已变成一个政治烙印,这种权力缺乏政治道德性的先天缺失,必然令他的权力认受性进一步受到损害,最终牵连政府行政部门和整个公务员系统的有效运作.

如今特区政府的施政,要在这个政治基础上展开,举步维艰几可断言.由于领袖缺乏管治权威,不容易凝聚社会群体的合作与团结,缺乏政策形成所要求的共同价值和理性协商,这样一来,更轻易触发社会对抗和分裂加剧,事态的演变确实令人担忧.

政府没有足够的权力强度,必然使权力所及的职能范围也受到很大约束,"巨灵之手"不敢轻易伸出.换言之,任何具争议性和落实难度高的政策,都可能搁诸一旁.没有巨大争议性,像转移支付等福利政策措施,便有可能成为优先的政策选择.但这种后果显然非香港之福.

如今有议员和政党决定提出不信任动议或引用立法会权力及特权条例传召特首再到议会解释,恐怕最终亦无法令他和盘托出真相,但立法与行政关系进一步受到破坏已然很难避免,为特区政府的施政和管治再增加难度.