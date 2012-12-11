〔港报社评〕特首僭建续含混,诚信伤口难癒--经济日报12月11日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
特首梁振英昨到立法会交代僭建问题,惜他未能把握机会释除外界疑虑,恐更加深市民对他好以法庭式辩论、咬文嚼字回避问题的印象.他希望社会放下僭建包袱重新上路的目标不但难达,因僭建造成的政治伤口亦恐难癒合.
梁振英终为山顶寓所僭建问题到立法会就事件解画,惟他难达平息风波的目的,个人诚信更恐续失血.个中关键并非其解释新意欠奉,而是他面对公众的态度,与外界期望仍存严重差距,就是他续以法庭辩论方式慎词辩解,却没正面回应公众对他诚信的质疑.
就如梁振英去年底已知寓所有僭建,但今年初特首选举中,在外界不知情下仍理直气壮地直斥唐英年寓所有僭建是诚信有问题,赢得民意支持并当上特首.他昨天因此被疑有亏诚信时,则只回应选举时没讲过没僭建,此与市民的印象大异.
梁振英在选举时予公众一副问心无愧的印象地指摘对手,已经令公众觉得他等同显示自己的清白.政治是讲求观感印象,无论当日梁振英有否刻意误导公众,他没有澄清外界的观感下,只辩说没讲过没僭建,自令不少公众感难信服,更恐认为他欠缺政治人物应有承担.
梁振英或冀僭建事件在遭议员责难后就可混过去,惟市民不但未能藉此消气.梁振英必须痛定思痛,改以率直、坦诚的态度面对问题与质疑.否则僭建阴霾固难消散,未来在各种议题上更可能再点燃战火,不断消耗他与港府的政治能量,令施政步伐蹒跚,延误香港各方面发展.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。