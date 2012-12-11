重发-香港股市: 收高,友邦保险优异表现抵消中资股疲势

美国友邦保险(AIA)上涨2.8%,此前美国财政部表示,对美国国际集团(AIG)(AIG.N)剩余2.342亿股普通股进行承销式公开发行,筹资规模将为76.1亿美元.[ID:nL4S09L1AX]
中信泰富(0267.HK)上升3.9%,为恒指交投最为活跃的个股.此前该公司在债市融资2.5亿美元.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
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