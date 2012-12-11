香港个股: 港交所将于明年第三季在上海推出港股实时数据服务

路透香港12月11日电---以市值计全球第二大交易所--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周二称,其上海子公司预计于明年第三季在上海推出市场数据枢纽,便利内地资讯供应商直接取得香港交易所的实时市场数据.

港交所在一份声明中并称,其全资子公司--港辉金融信息服务(上海)有限公司已于上周五正式开业.

港交所市场数据部主管兼港辉金融董事陈秉强表示,"这将加强香港交易所与内地的连接,令内地投资者可以通过可靠、可扩展及更具成本效益的基础设施获取港交所的市场数据."

港交所正斥资全面革新旗下核心平台,包括加强连线网络,建设全新尖端科技的数据中心,提升对盘、市场数据发放及市场联通服务的系统.

其中,名为"领航星市场数据平台"的全新市场数据系统将于明年分阶段推出,以此发放港交所旗下市场买卖的所有资产类别的市数数据予资讯供应商、交易所参与者及投资者,并可将发送市场数据的网络接点扩展至香港以外地区.

证券市场数据暂定于2013年第二季推出,衍生产品市场数据则暂定于2014年第四季推出.

随着港交所与上海、深圳交易所合资成立的中华证券交易服务有限公司投入服务,未来将开发更多跨境指数及产品.而首个跨境指数--中华1202已于周一推出,预计相关的指数期货产品明年首季推出.(完)

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