《香港报摘》--经济日报12月12日

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
* 要闻版头条:
--市场预测美国联储局周四大有机会宣布QE"3.5版",加速热钱涌港.金管局昨再两次入市,承接合共120亿港元等值美元沽盘,创10月20日以来第最大单日注资规模,为港股再添动力.
* 其他:
--友邦保险(1299.HK)母公司美国国际集团(AIG.N)所持股权禁售期届满,市场忧虑逾400亿港元配股随时出台;而场外衍生工具亦转趋活跃,如看涨式ELN(股票挂钩票据)等,投行以17厘年息计高息吸引客户.
--负面消息不绝的雅天妮(0789.HK)事件终落幕,公司前主席谢超群曾卷入失踪、精神病、吸毒等风波,谢的前妻叶英琴昨开记者会交代事件,称当时有"外人搞乱",为了大局着想才办离婚,强调当中不涉及争产及夺权.
--越秀地产(0123.HK)今年已超额完成全年百亿销售目标近20%,董事长陆志峰表示,内地楼市如今已"见到曙光",预计2013年市场向好,公司希望维持每年双位数稳定增长.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13