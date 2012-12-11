《香港报摘》--经济日报12月12日

* 要闻版头条:

--市场预测美国联储局周四大有机会宣布QE"3.5版",加速热钱涌港.金管局昨再两次入市,承接合共120亿港元等值美元沽盘,创10月20日以来第最大单日注资规模,为港股再添动力.

* 其他:

--友邦保险(1299.HK)母公司美国国际集团(AIG.N)所持股权禁售期届满,市场忧虑逾400亿港元配股随时出台;而场外衍生工具亦转趋活跃,如看涨式ELN(股票挂钩票据)等,投行以17厘年息计高息吸引客户.

--负面消息不绝的雅天妮(0789.HK)事件终落幕,公司前主席谢超群曾卷入失踪、精神病、吸毒等风波,谢的前妻叶英琴昨开记者会交代事件,称当时有"外人搞乱",为了大局着想才办离婚,强调当中不涉及争产及夺权.

--越秀地产(0123.HK)今年已超额完成全年百亿销售目标近20%,董事长陆志峰表示,内地楼市如今已"见到曙光",预计2013年市场向好,公司希望维持每年双位数稳定增长.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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