《香港报摘》--信报12月12日

* 要闻版头条:

--本港公共事业掀起加价潮,继港铁(0066.HK)、九巴及大老山隧道后,两家电力公司也公布加价消息.其中中电(0002.HK)计划明年平均加价幅度达5.9%,而电能实业(0006.HK)旗下港灯则加2.9%,明年1月1日生效.

* 其他:

--涉嫌于2008年偷步购入汇源果汁(1886.HK)股份的内地富豪、本港商品交易所股东兼非执行董事莫峰的妻子孙敏,被市场失当行为审裁处裁定,违反《证券及期货条例》有关内幕交易(第270条)的规则,但未公布惩罚.

--拥有港澳人民币清算行地位的中国银行(3988.HK)(601988.SS)成功再夺台湾人民币清算行资格,令两岸三地的人民币清算业务被中行所垄断,有分析认为,人行此举主要基于风险监控上的考虑.

--日前有内地媒体报导匹克(1968.HK)已透过某环球知名投行,与行内巨头李宁(2331.HK)商谈收购及重组事宜.消息其后遭李宁否认,匹克其后也发出相关澄清公告.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]