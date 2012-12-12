《香港报摘》--信报12月12日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--本港公共事业掀起加价潮,继港铁(0066.HK)、九巴及大老山隧道后,两家电力公司也公布加价消息.其中中电(0002.HK)计划明年平均加价幅度达5.9%,而电能实业(0006.HK)旗下港灯则加2.9%,明年1月1日生效.
* 其他:
--涉嫌于2008年偷步购入汇源果汁(1886.HK)股份的内地富豪、本港商品交易所股东兼非执行董事莫峰的妻子孙敏,被市场失当行为审裁处裁定,违反《证券及期货条例》有关内幕交易(第270条)的规则,但未公布惩罚.
--拥有港澳人民币清算行地位的中国银行(3988.HK)(601988.SS)成功再夺台湾人民币清算行资格,令两岸三地的人民币清算业务被中行所垄断,有分析认为,人行此举主要基于风险监控上的考虑.
--日前有内地媒体报导匹克(1968.HK)已透过某环球知名投行,与行内巨头李宁(2331.HK)商谈收购及重组事宜.消息其后遭李宁否认,匹克其后也发出相关澄清公告.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。