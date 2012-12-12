《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月12日

路透香港12月12日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.75港元HKD=) 美股周二受科技股带动上涨,道琼工业指数.DJI收升78.56点,或0.60%,至13,248.44点,标普500指数收在美国大选之后的最高水平.[ID:nL4T09L6EK] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 218.270 0.45 7702 16.916 0.57 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.260 0.00 42986 3.491 2.06 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 57.740 0.72 102388 89.497 0.45 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 45.210 -0.51 71355 23.359 0.90 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 137.970 0.06 28204 10.693 0.12 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 112.600 1.02 16919 8.727 0.07 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 51.840 0.58 225009 80.352 0.82 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 55.890 0.27 35875 4.331 1.20 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.100 0.00 144526 12.478 0.79 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 16.100 0.12 65380 12.478 1.61 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 35.760 0.48 51227 6.929 -0.31 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 23.440 -2.66 7407 3.633 0.09 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 18.000 -3.12 5133 1.395 -50.18 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.420 0.41 45113 0.375 -1.29 (完) --整理 梁慧仪