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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 08:21 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月12日

路透香港12月12日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.75港元HKD=)

  美股周二受科技股带动上涨,道琼工业指数.DJI收升78.56点,或0.60%,至13,248.44点,标普500指数收在美国大选之后的最高水平.[ID:nL4T09L6EK]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  218.270    0.45       7702            16.916       0.57
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.260    0.00      42986             3.491       2.06
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   57.740    0.72     102388            89.497       0.45
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   45.210   -0.51      71355            23.359       0.90
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  137.970    0.06      28204            10.693       0.12
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  112.600    1.02      16919             8.727       0.07
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   51.840    0.58     225009            80.352       0.82
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   55.890    0.27      35875             4.331       1.20
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.100    0.00     144526            12.478       0.79
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   16.100    0.12      65380            12.478       1.61
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   35.760    0.48      51227             6.929      -0.31
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   23.440   -2.66       7407             3.633       0.09
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.000   -3.12       5133             1.395     -50.18
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.420    0.41      45113             0.375      -1.29  (完)

  --整理 梁慧仪

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