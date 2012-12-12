《香港报摘》--其他报纸重要消息12月12日

* 明报:

--华人置业(0127.HK)上星期三公告以5.61亿元出售旗下至祥集团(0112.HK)61.96%股份,买家原来为从事商业地产的中国勒泰商业地产集团;勒泰与华懋集团关系密切,后者更是勒泰集团的战略投资股东.

--俊和集团(0711.HK)预见未来一、两年陆续有总值逾200亿港元的大型工程项目落标,集团主席彭一庭指出,在工程成本上涨影响业界利润下,他们希望争取净利润每年保持10%增长.

* 星岛日报:

--正在招股的中国机械工程(1829.HK)董事长杨万胜表示,公司年主力拓展东欧市场,该地区不少电力设备老旧,处于需要修复的周期,市场需求较大.

--香港证监会今天将公布加强规管保荐人的谘询总结,虽然投资大行群起反对,但据悉证监会认为保障投资大众更为重要,必须全盘改善本港的新股质素,故无意让步.

* 苹果日报:

--内地终于在周五开售iPhone5,报导指联通(0762.HK)已录得30万名预订用户,据中国电信(0728.HK)公布的合约计划,除每部手机补贴较对手联通多611元人民币外,月费入门的门槛亦较联通的低25%,最低的iPhone5月费只需49元人民币.

--德国男装品牌HUGO BOSS刚以月租约650万港元,向中建许世勳家族租用中环中建大厦数个地下舖连地库逾1.5万方尺巨型商舖,加租接近一倍,尺租433港元.

* 东方日报:

--霸王国际集团(1338.HK)前年兴讼控告壹传媒(0282.HK)旗下《壹周刊》诽谤,索偿额昨曝光.据原告已呈交的会计专家报告显示,原告单在涉案报导刊出后头一年损失超过5亿港元,原告决定追讨该年损失连同其他开支,合共向《壹周刊》索偿逾5.6亿港元,可能是本港诽谤案索偿额的一项纪录.

* 文汇报:

--南华集团副主席张赛娥表示,旗下南华中国(0413.HK)除现时的制造业务外,将发展地产投资项目,并有意将其于香港的非核心地产业务逐步善价而沽.

--北人印刷(0187.HK)(600860.SS)早前公布以其全部资产和负债,与京城控股所持有的气体储运装备业务进行置换,完成后京城控将成为北人印刷的控股股东.京城控股董事长任亚光表示,未来三至五年公司将大力发展罐、车、站等产品,并已积累了年的技术和人才储备.

* 大公报:

--据土地注册处资料显示,恒生西湾河大厦由会德丰地产或其相关人士购入,涉资逾5.6亿港元,楼面地价每平方尺为8,549港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]