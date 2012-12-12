港报财经评论: H股贵A股平的原因--信报12月12日

H股贵A股平的原因/ 习广思

央行买债放水期望未停过.联储局今年最后一次议息,"扭曲操作"即结束,如果央行结束OT买长沽短的策略,而只买长债,则将变相买债450亿美元,因为QE3的无限买债只针对按揭抵押证券(MBS),市场认为此是QE4.彭博及路透调查结果均显示,债市买家预期央行将宣布额外买债.金管局一日内两度入市,陈总没有欺骗你.韩圜突破阻力,升至18个月高位,央行表示会密谋对策.资金恋栈亚洲,相信年底前都未必轻易逆转,对港股短期有支持作用.恒指三度高开回软,明显见到出现疲态,昨日见高位22,393点后,立即有回吐,收报22,323点,上升47点.

炒个股新地有突破.内房逢低吸纳,调整增持,九仓(0004.HK)主席吴光正为各位作出了示范,9月增持龙湖(0960.HK)曝光后,上周四在高位再增持.近日恒指高位争持,但个股表现突出,早前汇控(0005.HK)带领恒指破顶.昨日新地(0016.HK)突破横行,长实(0001.HK)高位欲破,友邦(1299.HK)在憧憬AIG套现消除不明朗因素下上涨2.8%.情况说明市场虽有资金,却是选股不选市.尽管2012年港股有升幅,整体上,买指数虽有回报,但波幅颇为惊人,而今年全年炒股不炒市,或者应该话,选中个别股份,捉到板块升势的话,可以大幅跑赢.

资金流入A股ETF,加上A股终于识得弹,许多外资逐步改为看好A股.野村预期,2013年A股有15至20%上升空间,理由是通胀受控、工业指数回升、盈利回稳、实际利率偏低.然而,这些理由也就是叫投资者买中资股的理由.内银基建A股更便宜.A股投资者不信的,外资倒是相信了.大概海外投资者是以全球宏观角度来看,陈昌华指出,他们会倾向认为,中国面对的结构性经济放缓,也是全球性问题,很多国家(尤其是大型新兴国)都面对结构矛盾,制度改革上也不尽人意.

目前A/H股溢价指数报96.44点,低过100点意味着A股相对H股存有折让.然而,细看其中的A/H股,大幅溢价公司仍是那批长期有溢价的股票,例如洛阳玻璃(1108.HK)、南京熊猫电子(0553.HK)、昆明机床(0300.HK)等;相反,真正有代表性的的中资股,即内银股、保险股、基建股,现时A股股价存有大幅折让.以基建股为例,中铁H(0390.HK)溢价25.6%,中铁建H(1186.HK)溢价26.4%.又如金融股,建行H(0939.HK)溢价13.3%,太保H(2601.HK)溢价12%.这个情况其实很早已出现,但A股平过H股,对于相信价值的信徒,却是一个估值便宜的故事.

----------------------------------------------------------------------------------------

欧罗再挑战1.31/ 苏子

本周初欧罗兑美元自上周五的1.2925收市水平裂口低开,但跌至1.2885水平附近已见不俗的承接力,不肯进一步下破上周五的1.2878低位,到美国收市时更返回上周五的收市价以上,完全补回裂口.本周初所造的1.2885低位及上周五的1.2878低位已可以视作欧罗兑美元的短期重要支持区,只要没有失守收市,预料会在1.29至1.31间以上落市的形式运行;反之,若在跌破此支持区后以大阴烛不利形态低收,预料后市的走势将岌岌可危,而上月13日所造的1.2660低位势必面临严峻的考验.

欧罗兑美元目前仍明显企稳在斜率正在上升中的100天SMA的1.2757支持以上,故中线走势其实并不差,只要稍后欧罗兑美元成功力守在1.2878至1.2885支持区以上,预料汇价将有较高机会再度挑战1.31关口,并且有望成功突破1.31关口收市.1.31关口一旦成功突破,预料欧罗兑美元将会摆脱上落市的走势模式,并在突破本月5日及10月17日的1.3126高位及1.3139高位后,进一步向上作出重大突破.

澳元兑日圆自上月23日触及86.24高位后,便开始在高位水平呈现横行争持的走势模式,但由于汇价在争持期间一直企稳在10天SMA支持以上波动,反映好友仍然具备优势,相信在争持完毕后将有较大机会由上作出重大突破,并朝着今年3月19日所造的88.62高位迈进.澳元兑纽元在最近五个交易天的走势非常疲弱,昨天已跌至接近上月2日的1.2494低位附近,最低曾见1.2505水平;若昨晚汇价未见继续下挫,并能回稳及以锤头利好形态收市,将有利澳元整体走势在稍后转弱为强.如出现此情况,预料澳元兑日圆将有望突破88.62高位阻力,成功创出今年新高.