香港经济: IMF预测香港明年GDP回升至约3%,关注楼市调整风险

路透香港12月12日电---国际货币基金组织(IMF)周三表示,预期香港今年的实质本地生产总值(GDP)将放慢至1.25%,但随着净出口造成的拖累逐渐改善,预计明年GDP增长将回升至约3%.

但该组织关注香港住宅楼价飙升增加了楼市大幅调整的风险.

"经济增长减慢主要是由贸易方面所拖累,预计净出口的下降会令经济增长减少1.75百分点.然而,财政政策的支持以及持续良好的劳工市场情况令内部需求保持强劲."IMF代表团对香港评估的的初步总结中称.

香港政府此前将今年GDP增长预测由原来的1-2%修订为1.2%.[ID:nSH0120109]

今年以来,香港的住宅楼价上升两成.IMF报告称,近期中小型住宅物业的升幅尤其显着,增加了市民对于置业负担能力的担忧,关注香港住宅楼价飙升增加了楼市大幅调整的风险.

"楼市出现大幅调整而导致宏观经济及金融体系严重受挫的机会在短期内甚低,但物业市场仍然是香港经济内部的主要风险."IMF报告称.

IMF表示,港元与美元挂钩的联系汇率制度是一个具透明度、公信力、有效而值得继续支持的汇率机制,是最适合香港特区的汇率制度.香港的经济体制,能透过名义工资及价格的变动去适应环境的转变.

"香港具备维持这个制度的各项先决条件,包括稳固的财政状况、稳健及具前瞻性的金融监管,以及灵活的劳工、产品与资产市场."报告称.

报告并表示,香港经济体系的灵活性,让实质汇率迅速及有效地调节,从而避免出现重大或持续的失衡.(完)