港报财经评论: 工行估值上升--经济日报12月12日

明年精选(二):工行估值上升/ 林瑞芬

恒指昨又先高后低,阴阳烛图连续现小阴烛或陀螺,短线市场资金充裕,金管局又向市场注资,向上爆发力即使有限,也暂无大回之压力.大市乏善足陈,以昨日市况沉闷而言,大户岁晚提前收炉味浓,剩余散户炒家继续肉搏,连日急升的内房股终于有所回调.说回明年看好的蓝筹股系列,头炮已详述为中移动(0941.HK),今日推介工商银行(1398.HK),以昨收市价5.39港元计算,该股年头至今,累计16.9%;国指只升10.6%,其余三间国有银行股建行(0939.HK)、中行(1398.HK)及农行(1288.HK)分别上升13.1%、17.1%及5.7%.对比来说,工行表现算标青,仅次于中行.明年看好工行有机会重探6港元,关键原因如下:

经济回暖币策稳健.银行业被称为"百业之母",由此启示一国之经济兴衰,对银行盈利定向之重要性.明年为中央新领导层开局年,面对出口增长存重大不明朗的因素,对稳定经济来说,预计财政政策保持积极,续推动固投,拉动经济增长与融资需求,加上稳健的货币政策,信贷额度控制遏制了贷款议价能力的快速下滑,这一政策组合有助于支撑银行业息差企稳.政府保护派息平稳.无疑,内银股也非全无风险,如利率市场化的加速推进或经济复苏力不到位,都可能令估值急速下滑.然而,内银股盈利有政府的保护,衰极都有个谱.银行风险变得透明.2009年以来,平台贷款的问题以及忧虑经济增速台阶下调,一直压制着内房的估值.然而,据观察,今年以来政府投资重新兴旺起来,但融资方式发生大转变,银行贷款管道重要性下降.

结论︰中期目标至少6港元.按工行周线图分析趋向,自今年第3季绩公布及中国经济确认企稳,该股确认突破降轨,并重纳升轨趋向,反覆挑战高位,每级约0.5港元,短线阻力约5.5港元.倘突破确认,反覆抽升趋再探6元,甚至超越试探中期阻力位6.5港元,止蚀位5港元,昨收报5.39港元,候低收集.配合近期券商对该股的目标预期,明年工行重探6港元也不是非份之想.11月以来17个券商所发表的报告,5个预设目标低于6港元,但12个高于6港元,最牛莫过于麦格理,看6.9港元,次之为汇丰6.6港元.

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新增贷款放缓无阻经济回暖/ 余少文

中国11月金融数据差于预期,贷款需求和货币供应量放缓,国企指数连日冲击11,000点失败,昨日结束五连升走势,但相信无损经济回暖步伐,预期明年经济继续好转,2013年新增贷款可达9万亿元人民币.大市回落藉口,可以是11月数据差所致,日前数据只是好坏参半而已,但人民银行昨日公布的11月金融数据则是差劲,因为11月社会融资规模为1.14万亿元人民币,较去年同期多1,837亿元人民币,但较上月减少约1,500亿元人民币,是过去4个月以来最少的月份,其中人民币新增贷款5,229亿元人民币,少于市场预期的5,500亿元人民币,及较去年同期减少400亿元人民币,惟好过10月份的5,052亿元人民币.可惜M1和M2增幅分别为5.5%和13.9%,都差过预期,升幅连续两个月放缓,似乎反映内地经济不济,导致信贷需求不足所致.

企债融资增新增贷款减.然而,信贷年尾有季节性因素,以及中央希望今年的新增贷款按季比例是"3、3、2、2"分布,故第四季出现放缓是正常现象,预期12月新增贷款可回升至5,500亿人民币至6,000亿元人民币水平,即第四季新增贷款约1.6万亿元人民币,全年新增贷款会达到8.3万亿元人民币水平,较去年7.47万亿元增长一成.11月宏观数据差劣,远低于预期,有点担心中国经济复苏力度,因为经济若然好转,信贷需求应该上升;幸好见到企业债券今年首11个月新增2万亿元,是去年全年1.5倍,尤其今年下半年新增企业债券金额为1.2万亿元,反映今年中启动利率市场化后,企业通过发债等直接融资,或是新增贷款表现略为失色原因之一.

石油需求升增产补库存.而路透也指出,中国11月表观石油需求达1,040万桶的纪录新高,同比升9%,是炼油厂增产来补充库存,反映经济活动在回暖.而其统计数字也透露同期隐性石油需求比9月创下的前次纪录高点多出61万桶,反映这期增长可以延续到明年.由于一直预期中央会继续透过不同名义刺激经济增长,尤其推动基础建设和工业等领域,对燃料会有更大需求,故内地经济放缓走势应可告一段落.只是市场在观望稍后召开的中央经济工作会议,以及国指和红指连日受制心理阻力位,小心大市回调,但可留意受惠A股复苏的中国人寿(2628.HK).